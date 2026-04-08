Thực đơn bữa tối ít ngán, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả

Mỡ nội tạng (visceral fat) là lớp mỡ nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan như gan, dạ dày và ruột. Ở mức hợp lý, mỡ này bảo vệ các cơ quan nội tạng và dự trữ năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, khi tích tụ quá nhiều, mỡ nội tạng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch và đột quỵ.

Theo trang Eating Well, để hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, bạn nên ưu tiên bữa tối cân bằng, giàu protein, chất béo lành mạnh, rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt từ thực phẩm tự nhiên.

Thực đơn bữa tối lành mạnh hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Thực phẩm giàu protein

Ức gà, cá hồi, cá thu, đậu phụ, trứng và sữa chua Hy Lạp là lựa chọn lý tưởng. Nhờ lượng protein dồi dào, chúng giúp duy trì cơ bắp, kiểm soát lượng thức ăn và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Cá giàu omega-3 và sữa chua chứa probiotic còn giúp cân bằng vi sinh đường ruột, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và giảm viêm.

Chất béo lành mạnh

Bơ, dầu ô liu, hạt chia, hạnh nhân và óc chó cung cấp chất béo không bão hòa, omega-3, vitamin E và chất chống oxy hóa. Những thành phần này hỗ trợ tim mạch, ổn định đường huyết và cải thiện chuyển hóa mỡ nội tạng, đồng thời cung cấp năng lượng ổn định cho cơ thể.

Rau củ và trái cây ít đường

Cải bó xôi, bông cải xanh, cà rốt, dâu tây, việt quất và táo giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Chúng giúp điều hòa đường huyết, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa chất béo và cung cấp dưỡng chất thiết yếu mà không làm tăng đáng kể lượng calo.

Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, yến mạch và lúa mạch giàu chất xơ, đặc biệt là beta-glucan trong yến mạch, giúp ổn định đường huyết, duy trì năng lượng lâu và hạn chế hấp thu đường. Chúng là lựa chọn thay thế lành mạnh cho cơm trắng, hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Bằng cách kết hợp hợp lý các nhóm thực phẩm này trong bữa tối, bạn không chỉ kiểm soát lượng calo và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng, mà còn duy trì sức khỏe tim mạch, ổn định đường huyết và tăng cường năng lượng cho cơ thể mỗi ngày.