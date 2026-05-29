Pia Linh, Oplus gây bất ngờ với ca khúc mới trong 'true Concert 2026- Tình đất'

Sau khi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật true Concert 2026 - Tình đất sẽ phát sóng trên kênh VTV1 vào lúc 20h10 ngày 31/5.

Concert năm nay lấy “đất” làm cảm hứng xuyên suốt, tiếp nối hành trình của “true Concert” qua các chủ đề “Nước” và “Thanh âm của thiên nhiên”. Nếu những mùa trước thiên nhiên được kể bằng âm thanh và không gian trình diễn, thì lần này chương trình đi sâu hơn vào cảm xúc con người, từ ký ức quê hương, sự gắn bó với môi trường sống cho tới cảm giác bình yên từ những điều giản dị thường ngày.

Đêm nhạc được chia thành 5 chương gồm “Cánh đồng”, “Hoa trái”, “Nước”, “Rừng” và “Tình đất”, kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên dòng cảm xúc liền mạch.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau như danh ca Bảo Yến, Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…

Trong concert, Phan Mạnh Quỳnh thể hiện hai ca khúc “Hoa mặt trời” và “Từ đó”. Nam ca sĩ cho biết anh cảm thấy đồng điệu với tinh thần của chương trình bởi trong âm nhạc của mình luôn có sự hiện diện của thiên nhiên, ký ức và cảm xúc đời sống. Hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương được tái hiện trên sân khấu cũng khiến anh nhớ tới quê hương xứ Nghệ.

Trong khi đó, Thùy Chi kết hợp cùng Hà An Huy trong mashup “Ngồi tựa mạn thuyền - Người ở người về” giàu chất thơ. Marzuz mang tới màu sắc đương đại với “Nước sâu”, còn Pia Linh cùng nhóm Oplus tạo dấu ấn bằng tiết mục “Mãi nương tựa bên người” với tinh thần chữa lành nhẹ nhàng.

Lý giải việc lựa chọn một ca khúc còn khá mới, giám đốc âm nhạc Trần Thanh Phương cho biết anh bị thuyết phục bởi cảm xúc chân thành và tinh thần chữa lành của bài hát. Ê-kíp còn đưa thêm tiếng chim, tiếng gió vào bản phối để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên, phù hợp tinh thần chung của chương trình.

Theo Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình mang màu sắc khác biệt khi đặt thiên nhiên vào trung tâm cảm xúc nghệ thuật thay vì chạy theo sự choáng ngợp thường thấy ở nhiều concert hiện nay. Ê-kíp mong muốn truyền tải thông điệp về sự trân quý thiên nhiên và môi trường sống thông qua âm nhạc một cách mềm mại, tinh tế.

Đại tá, nhà văn Dương Bình Nguyên nhận xét điều khiến ông ấn tượng nhất ở concert là sự dịu dàng và tiết chế trong cách dàn dựng. Ông cho rằng đây không chỉ là một concert âm nhạc mà còn là thông điệp văn hóa, nhân văn về mối quan hệ giữa con người với môi trường và những giá trị bền vững.