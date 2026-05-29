Xuất bản ngày 29/05/2026 07:02 AM
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm ngành Luật Kinh tế sở hữu điểm GPA tuyệt đối

Lệ Thu
Trần Thị Châu Anh, thủ khoa tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu thành tích học tập cùng nhiều giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học.

“Em nghĩ điểm GPA cao hay trở thành thủ khoa không đến từ việc cố gắng trong giai đoạn ngắn, mà là khả năng giữ kỷ luật và động lực trong thời gian dài”, đó là chia sẻ của Trần Thị Châu Anh, sinh năm 2004, cựu học sinh Trường THPT Kim Liên (Hà Nội), nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm ngành Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA tuyệt đối 4.0/4.0.

Lựa chọn theo học Khoa Luật của trường, Châu Anh cho biết cô bị thu hút bởi định hướng đào tạo gắn pháp luật với kinh tế, doanh nghiệp và thương mại. Với nữ sinh, đây là môi trường giúp sinh viên phát triển tư duy liên ngành và tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Trong suốt 4 năm đại học, Châu Anh không chỉ duy trì thành tích học tập xuất sắc mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn và nhiều sân chơi học thuật chuyên ngành. Nữ sinh nhiều học kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng doanh nghiệp Vietcombank và được vinh danh Top 10 sinh viên tiêu biểu Khoa Luật năm học 2023–2024.

Dấu ấn nổi bật của Châu Anh đến từ loạt cuộc thi học thuật chuyên môn. Cô đạt Giải Nhì Cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2024, thuộc Top 3 đội Việt Nam xuất sắc nhất tại CISG Pre-Moot 2025, đồng thời giành Giải Nhất cấp khoa và Giải Ba cấp trường tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2024. Ngoài ra, nữ sinh cũng có nhiều bài nghiên cứu được đăng tại hội thảo khoa học quốc gia và các tạp chí chuyên ngành liên quan đến tài chính xanh, trái phiếu xanh và tín chỉ carbon.

Song song với học tập, Châu Anh từng là Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Luật nhiệm kỳ 2024-2027, đảm nhiệm vai trò Phó Ban Học thuật và Nghiên cứu khoa học, đồng thời là Trưởng Ban Chương trình của Liên chi đoàn Khoa Luật. “Có giai đoạn em vừa học các môn chuyên ngành nặng, vừa làm nghiên cứu khoa học, tham gia phiên tòa giả định và hoạt động Đoàn. Áp lực khá lớn nhưng cũng là khoảng thời gian giúp em rèn được khả năng quản lý thời gian và làm việc có hệ thống”, Châu Anh chia sẻ.

Theo nữ thủ khoa, việc cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa không nằm ở chuyện học quá nhiều, mà ở khả năng duy trì sự đều đặn và quản lý công việc hiệu quả. Cô thường lên kế hoạch theo tuần, ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng và chủ động học sớm với các môn có lượng kiến thức lớn. “Em luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề ngay từ đầu thay vì chỉ học để vượt qua kỳ thi. Khi học nhóm, em và các bạn thường đặt câu hỏi phản biện cho nhau để nhìn vấn đề ở nhiều góc độ hơn”, nữ sinh nói.

Bên cạnh hoạt động học thuật, Châu Anh từng thực tập tại một công ty luật ở Hà Nội, nơi cô được tiếp cận các công việc liên quan đến pháp luật thương mại, doanh nghiệp và đầu tư. Theo cô, trải nghiệm thực tế giúp bản thân hiểu rõ hơn định hướng nghề nghiệp cũng như kết nối kiến thức trên giảng đường với môi trường làm việc.

Nhắc về quãng đời sinh viên, điều Châu Anh nhớ nhất không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là khoảng thời gian đồng hành cùng bạn bè trong các buổi học nhóm, những đêm thức khuya làm nghiên cứu hay cùng nhau vượt qua áp lực thi cử.

“Em nghĩ thành quả hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn nhờ sự đồng hành của thầy cô, bạn bè và những người luôn tin tưởng, động viên mình”, cô bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Châu Anh mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực pháp luật thương mại, đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn để phát triển chuyên sâu trong nghề nghiệp tương lai.

