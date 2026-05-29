Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, rạng sáng nay (29/5, giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến sân bay quốc tế Changi, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.

Lãnh đạo Singapore đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay Changi, Singapore. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng Phu nhân và cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Tháng 3/2025, chuyến thăm chính thức Singapore trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đạt kết quả nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Singapore sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị.

Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với Đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng - an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới.

Hàng năm, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) đều dành bài phát biểu dẫn đề - bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện - cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Trước đó, tiễn đoàn tại sân bay quốc tế Don Mueang (thủ đô Bangkok), về phía Thái Lan có Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân; một số quan chức Chính phủ và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

