Công nghệ 29/5: Cuộc đua sáng tạo công nghệ chỉ trong 48 giờ

(VTC News) -

Sáng tạo công nghệ trong 48 giờ - Dấu ấn Vietnam AI Innovation Challenge

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình sáng tạo công nghệ thực tế được tổ chức với quy mô toàn quốc - Vietnam AI Innovation Challenge. Hơn 2000 lập trình viên sẽ đua tài trong việc nghiên cứu, phát triển công nghệ từ ý tưởng cho tới sản phẩm cụ thể. Chương trình bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 7.

Đặc biệt, trong vòng 48 giờ tại Đà Nẵng (từ 17/7 - 19/7), các đội thi sẽ phát triển sản phẩm AI-native hoàn chỉnh, giải quyết những bài toán thực tế từ doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn của mạng lưới chuyên gia quốc tế đến từ Google, Meta, Stanford, TikTok và NVIDIA.

Bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, Tập đoàn Meta phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: Aiforvietnam)

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở tính ứng dụng và tốc độ sáng tạo: từ khâu đào tạo, cố vấn đến thi đấu đều được thiết kế để tạo ra sản phẩm có thể triển khai ngay sau sự kiện. Toàn bộ quy trình vận hành trên nền tảng AI do ban tổ chức phát triển, giúp kết nối thí sinh, doanh nghiệp và nhà đầu tư một cách liền mạch.

Sau 2 ngày thi đấu tại Đà Nẵng, các sản phẩm trong cuộc thi sẽ tiếp tục được kết nối với doanh nghiệp và có cơ hội tham gia các sân khấu đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

Bưu điện Việt Nam đoạt Giải Sao Khuê 2026 với giải pháp số hóa thông minh

Bưu điện Việt Nam vinh dự được trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 cho giải pháp số hóa và lưu trữ tài liệu thông minh. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông được vinh danh ở hạng mục này, khẳng định nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Đại diện Bưu điện Việt Nam nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026. (Nguồn: VnPost)

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như AI OCR thông minh, tự động phân loại tài liệu, xử lý ngôn ngữ lớn (LLM)… cho phép bóc tách, nhận diện và xử lý dữ liệu từ nhiều loại văn bản, tài liệu scan với độ chính xác cao.

Nếu trước đây việc nhập liệu một văn bản PDF phải mất từ 1 -2 phút thao tác thủ công thì nay chỉ còn khoảng 20 - 30 giây nhờ hệ thống tự động bóc tách và hiển thị dữ liệu để đối soát. Với công tác lưu trữ, thời gian tìm kiếm hồ sơ vật lý cũng được rút ngắn từ 2 - 3 ngày xuống còn 1 - 2 giờ. Giải pháp hiện giúp giảm tới 75% chi phí nhân công trong công đoạn số hóa, nhập liệu văn bản.

Với nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, đội ngũ kỹ sư công nghệ trực tiếp phát triển giải pháp và kinh nghiệm triển khai nhiều hệ thống quy mô lớn phục vụ Chính phủ, người dân và doanh nghiệp, Bưu điện Việt Nam đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ trên nhiều lĩnh vực.

YouTube thúc đẩy âm nhạc Việt Nam vươn tầm thế giới

YouTube chính thức ra mắt bảng xếp hạng YouTube Charts, chương trình Foundry Rising và chuỗi sự kiện Đêm nhạc YouTube, nhằm tăng cường hợp tác với ngành âm nhạc Việt. Đây là bước tiến quan trọng giúp nghệ sĩ Việt Nam kết nối sâu hơn với khán giả toàn cầu.

Khoảnh khắc rực rỡ tại Đêm nhạc YouTube - nơi âm nhạc Việt Nam hòa nhịp cùng thế giới. (Nguồn: Youtube)

YouTube Charts sẽ tôn vinh các ca khúc, video và nghệ sĩ nổi bật nhất mỗi tuần, bao gồm các hạng mục như Weekly Top Songs, Weekly Top Artists và Trending Music. Sáng kiến này giúp khán giả dễ dàng theo dõi xu hướng âm nhạc Việt Nam và khẳng định vị thế của nghệ sĩ Việt trên nền tảng quốc tế.

Song song đó, chương trình Foundry Rising hỗ trợ các nghệ sĩ độc lập như Dangrangto, mang đến cơ hội phát triển chuyên môn và quảng bá toàn cầu. Theo ông Paul Smith, Giám đốc YouTube Music khu vực châu Á - Thái Bình Dương, YouTube cam kết đồng hành cùng nghệ sĩ Việt để đưa âm nhạc Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ hơn.