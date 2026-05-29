CEO V-Film Trần Đức Việt hé lộ series phim về nhà Trần đầu tư quy mô Hollywood

(VTC News) -

Sau nhiều năm vắng bóng, vlogger JVevermind Trần Đức Việt gây chú ý với vai trò mới. Anh đảm nhận vị trí CEO V-Film, công ty thành viên của Vingroup. Dự án mở màn là series về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ hào khí Đông A và được định hướng phát triển nhiều mùa với chất lượng tiệm cận quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, CEO V-Film Trần Đức Việt lần đầu chia sẻ về áp lực làm phim lịch sử “chuẩn Hollywood” và chiến lược đưa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film Trần Đức Việt.

- Thông tin anh đảm nhận vai trò CEO V-Film được công bố khiến nhiều người bất ngờ. Anh đón nhận phản ứng của mọi người thế nào?

Khi có thông tin tôi làm CEO, hẳn nhiều người bất ngờ và có những phản ứng khác nhau. Có người nghi ngờ vì tôi chưa từng làm trong lĩnh vực này, tôi nghĩ họ có lý do của họ.

Nhưng tôi không phải kiểu người tự đặt mình ở vị trí “top” hay bất kỳ vị trí nào cả. Tôi hiểu rõ mình đang ở đâu. Kể cả khi có người khen, tôi cũng không nghĩ mình là nhất. Tôi giữ sự tỉnh táo nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những ý kiến bên ngoài.

- Vì sao V-Film chọn khởi đầu bằng dòng phim lịch sử - vốn là một trong những thể loại khó làm nhất tại Việt Nam?

Việt Nam có hàng nghìn năm lịch sử với rất nhiều triều đại như Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn… nhưng đến giờ vẫn chưa có nhiều tác phẩm đủ tầm vóc để tái hiện những giai đoạn ấy bài bản và hấp dẫn. Tôi nghĩ đó là thiếu hụt rất lớn.

V-Film làm phim không phải để kiếm tiền hay có doanh thu ngay mà muốn lan toả các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây là thử thách rất lớn. Nhưng “DNA” của chúng tôi là thử thách bản thân ở những lĩnh vực khó và chinh phục nó.

Để hiện thực hóa cần nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, hệ thống cơ sở vật chất.... Đây đều là những thứ rất khó để một đơn vị bên ngoài tự xây dựng trong thời gian ngắn. Nhưng V-Film có lợi thế về nguồn lực tài chính, hệ sinh thái từ tập đoàn tạo nên nền tảng vững chắc để tự tin chinh phục thử thách này.

CEO V-Film Trần Đức Việt cho biết series phim về triều đại nhà Trần kéo dài nhiều mùa, mỗi mùa khoảng 10 tập, dự kiến sẽ công chiếu vào cuối năm nay.

- Đưa lịch sử lên màn ảnh luôn là bài toán rất khó và nhiều rủi ro, nên không nhiều nhà sản xuất dám theo đuổi. Vậy với vai trò CEO của V-Film, anh đã chuẩn bị ra sao?

Kịch bản luôn là khâu khó và nhiều rủi ro nhất trong các dự án phim lịch sử. Để xử lý bài toán này, chúng tôi làm việc với những biên kịch có kinh nghiệm sâu về văn hóa và lịch sử.

Song song với đó, V-Film có đội ngũ cố vấn lịch sử xuyên suốt dự án và từng bộ phận riêng để đảm bảo tính chính xác lịch sử được kiểm soát ở mức cao nhất có thể.

Phim truyện lịch sử đòi hỏi thời gian nghiên cứu rất lớn, trải dài từ văn hóa, đời sống đến ngôn ngữ, phong tục trang phục.... Vì vậy, ngay từ giai đoạn đầu, tôi đã đề xuất dành tối thiểu 6 tháng chỉ cho việc phát triển kịch bản. Với tôi, đây là bước quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro về nội dung.

Trước giờ ít người dám làm phim lịch sử không chỉ vì áp lực nội dung mà còn vì chi phí rất lớn, đầu tư nhiều nhưng chưa chắc thu hồi được vốn. V-Film có lợi thế về nguồn lực tài chính lớn nên ngân sách đầu tư cho dự án phim này lớn hơn nhiều so với các dự án điện ảnh.

Ngay cả khâu chuẩn bị máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất, V-Film cũng đầu tư những sản phẩm tiên tiến, hiện đại nhất. Chúng tôi đầu tư những thiết bị đang dùng để ghi hình những dự án bên Hollywood để đảm bảo chất lượng hình ảnh vượt trội so với mặt bằng phim Việt.

- Vì sao V-Film chọn triều đại nhà Trần để thực hiện series phim đầu tay?

Chúng tôi chọn triều Trần vì đây là giai đoạn có nhiều chất liệu lịch sử và giàu tính điện ảnh. Triều đại có những câu chuyện hấp dẫn,nhân vật lịch sử mang tầm vóc sử thi, thể hiện được tinh thần và sức mạnh của dân tộc. Bên cạnh đó, triều Trần cũng là một trong những giai đoạn hưng thịnh và phát triển nhất.

2aOboQZLwwqlO5nBaclMdxyjnGOUiGXpNo2go38q.jpg Tôi không phải kiểu người tự đặt mình ở vị trí “top”. Tôi hiểu rõ mình đang ở đâu. Tôi giữ sự tỉnh táo nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những ý kiến bên ngoài. CEO V-Film Trần Đức Việt

Theo kế hoạch, V-Film sẽ sản xuất theo nhiều mùa, chất lượng ngang với các series quốc tế. Dự án này đang ở cuối giai đoạn tiền kỳ, chuẩn bị vào giai đoạn khởi quay và dự kiến công chiếu vào cuối năm nay. Dự án này không chỉ dừng lại ở một mùa, mà ít nhất kéo dài 3-4 mùa, mỗi mùa khoảng 10 tập.

Song song với series chính, sẽ có các limited series khai thác những nhân vật lịch sử khác như Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản…

- Ranh giới giữa tôn trọng lịch sử và sáng tạo nghệ thuật luôn gây tranh cãi. V-Film cân bằng hai yếu tố này ra sao?

Tranh luận là điều khó tránh khỏi, đặc biệt đối với các tác phẩm về lịch sử. Nhưng chúng tôi muốn tập trung hướng tới những thông điệp lớn, có sức nặng với ý nghĩa tích cực.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có đội ngũ cố vấn lịch sử tới từng khâu như phục trang, bối cảnh, ngôn ngữ, võ thuật,... đảm bảo các dữ liệu lịch sử quan trọng được tái hiện chân thực nhất.

Tất nhiên có nhiều giai đoạn tư liệu lịch sử đã thất lạc, nên đôi khi chỉ còn lại những cột mốc hoặc sự kiện chính. Ê-kíp sẽ sáng tạo trong phạm vi cho phép để tác phẩm tăng tính giải trí và nghệ thuật, dễ tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Khi thông điệp đủ rõ ràng, chân thành và được xây dựng trên sự tôn trọng lịch sử, tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được tâm huyết của ê-kíp.

- Về đạo diễn và diễn viên, V-Film lựa chọn theo tiêu chí nào?

Với phim lịch sử, việc đào tạo nhân sự mới có thể kéo dài nhiều năm. Vì vậy ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi tập trung tìm những nhân sự tốt nhất trên thị trường.

Dự án là series dài hơi nên sẽ có nhiều đạo diễn tham gia. Mùa 1 của dự án sẽ do anh Lê Văn Kiệt – đạo diễn của Hai Phượng đảm nhận. Về dàn diễn viên, V-Film hiện vẫn trong quá trình tuyển chọn với tiêu chí ưu tiên hợp vai hơn là nổi tiếng.

Đội ngũ thiết kế mỹ thuật của dự án có sự tham gia của những nhân sự từng làm việc trong các dự án điện ảnh Hollywood như Kong: Skull Island, Da 5 Bloods,...

- Trong bối cảnh hiện nay, sự xuất hiện của V-Film có ý nghĩa thế nào đối với thị trường phim ảnh?

Hiện tại điện ảnh Việt phát triển rất mạnh, nhưng ở góc nhìn của tôi, tương lai sẽ thuộc về streaming, tức là xu hướng mở app để xem phim.

Điều chúng ta thiếu chính là những series truyền hình chất lượng cao. Hiện tại ở Việt Nam gần như chưa có đơn vị nào thực sự làm được điều đó ở quy mô lớn. Tôi nghĩ đây là khoảng trống mà V-Film hoàn toàn có thể tham gia.

Với V-Film, chúng tôi xây dựng thương hiệu bằng những tác phẩm vừa mang giá trị văn hóa, vừa có tính giải trí và đủ chất lượng để tiệm cận thị hiếu quốc tế. Khi đã tạo dựng được dấu ấn riêng, chúng tôi mới hướng tới chinh phục các giải thưởng và thị trường rộng hơn.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh đầy đủ từ phim trường, đào tạo nhân lực, phát triển công nghệ sản xuất, nền tảng phát hành, nuôi dưỡng những thế hệ làm phim mới. Chúng tôi mong muốn tạo ra một hệ sinh thái toàn diện góp phần phát triển nền điện ảnh nước nhà.

- Xin cảm ơn anh!