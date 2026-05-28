7 loại trái cây, rau củ bù nước, giải nhiệt cực tốt trong mùa hè

(VTC News) -

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng quốc gia, thời tiết oi nóng khiến cơ thể tăng tiết mồ hôi, kéo theo nguy cơ mất nước và điện giải. Không ít người rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải, chán ăn hoặc giảm khả năng tập trung nếu không bổ sung đủ nước mỗi ngày.

Chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 3,5 lít. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào cường độ vận động, môi trường làm việc và điều kiện thời tiết.

Ngoài nước uống, khoảng 20% lượng nước cơ thể cần có thể được bổ sung thông qua thực phẩm, đặc biệt là rau củ và trái cây mọng nước. Đây không chỉ là nguồn cung cấp nước tự nhiên mà còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết trong mùa hè.

Một số loại trái cây, rau củ quả giúp bù nước

Dưa hấu

Dưa hấu là một trong những loại quả đứng đầu về khả năng cấp nước khi chứa tới 92% là nước. Loại quả này giàu kali, magie, natri và canxi, giúp bù điện giải sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi. Dưa hấu còn chứa vitamin A, C, beta-carotene và lycopene, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của tia cực tím.

Bưởi

Bưởi chứa khoảng 91% nước, đồng thời giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và nhiều khoáng chất như kali, canxi, folate. Loại quả này giúp giảm cảm giác khát, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn và góp phần duy trì vóc dáng.

Dưa chuột

Dưa chuột cũng được xem là “thực phẩm giải nhiệt” quen thuộc trong mùa hè nhờ hàm lượng nước rất cao và lượng calo thấp. Ngoài tác dụng bù nước nhanh, dưa chuột còn cung cấp vitamin K, kali và magie, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng.

Một số loại trái cây, rau củ quả giúp bù nước.

Dưa gang

Dưa gang chứa khoảng 90% nước và giàu kali – chất điện giải thường bị thất thoát qua mồ hôi. Bên cạnh đó, loại quả này còn bổ sung vitamin A, C, K, chất xơ và folate, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và làn da.

Dứa

Dứa chứa khoảng 87% nước, giàu vitamin và enzyme bromelain có lợi cho tiêu hóa, miễn dịch và quá trình đào thải độc tố. Trong khi đó, cam không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung lượng lớn vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm.

Táo

Táo với khoảng 84% là nước cũng là lựa chọn phù hợp trong ngày nóng. Loại quả này chứa chất xơ, vitamin nhóm B, kali và nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Các loại rau

Ngoài trái cây, các loại rau như mồng tơi, rau dền, bầu, bí hay cà chua đều chứa lượng nước dồi dào. Cà chua đặc biệt giàu vitamin A, C và lycopene – chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đợi đến khi khát mới uống nước. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, việc bổ sung nước kết hợp rau quả giàu nước sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng, hạn chế nguy cơ kiệt sức do nhiệt.