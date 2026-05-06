Kịch bản đặc biệt Lý Tiểu Long đánh thắng huyền thoại Muhamad Ali

Lý Tiểu Long sang Mỹ năm 1959, khi mới 19 tuổi và theo học tại Seattle. Đây cũng là thời điểm ông bắt đầu truyền dạy võ thuật cho một số học trò đầu tiên, trong đó có Jesse Glover và James DeMile. Một trong 2 võ sĩ này từng phân tích một kịch bản giả định, trong đó Lý Tiểu Long có thể đánh bại Muhamed Ali.

James DeMile gặp Lý Tiểu Long tại một ngày hội văn hóa châu Á ở trường. Khi Lý Tiểu Long biểu diễn các kỹ thuật võ thuật Trung Quốc như Ưng Trảo Quyền, Đường Lang Quyền và một số thế cơ bản của Vịnh Xuân, DeMile ban đầu tỏ thái độ hoài nghi, cho rằng đó giống biểu diễn hơn là thực chiến. Sau đó, giữa hai người nảy sinh thách thức đối kháng.

DeMile lúc đó khoảng 20 tuổi, nặng hơn 100 kg, có nền tảng quyền Anh và từng được xem là võ sĩ đường phố. Trận đấu được mô tả diễn ra rất ngắn. Lý Tiểu Long sử dụng Vịnh Xuân Quyền để né đòn, kiểm soát tay đối thủ và khóa cứng hai tay của DeMile, khiến anh không thể phản kháng. Sau vài giây, Lý Tiểu Long kết thúc tình huống bằng cách gõ nhẹ vào trán đối phương và dừng lại.

Theo lời kể sau này của DeMile vào năm 2001, trận đấu chỉ kéo dài khoảng 5 giây nhưng đã khiến ông thay đổi hoàn toàn nhận thức về võ thuật, từ tự tin chuyển sang khiêm tốn. Ông thừa nhận mọi kỹ năng quyền Anh trước đó trở nên vô hiệu trước kỹ thuật của Lý Tiểu Long và sau đó quyết định theo học ông.

DeMile sau này trở thành học trò và cộng sự huấn luyện của Lý Tiểu Long tại Mỹ, đồng thời phát triển hệ thống Wing Chun Do và viết nhiều sách về võ thuật.

Năm 2001, DeMile có trả lời một cuộc phỏng vấn với diễn đàn Temple Discussion và hé lộ nhiều điều về Lý Tiểu Long. Đặc biệt DeMile tuyên bố Lý Tiểu Long là võ sĩ đường phố giỏi nhất thế giới.

“Joe Lewis (học trò khác của Lý Tiểu Long) thì khá thẳng thắn trong các phát biểu, nhưng ông ấy luôn so sánh Lý Tiểu Long với thời thi đấu giải hoặc với các nhà vô địch thế giới. Tôi rất thích gặp những người như vậy và luôn sẵn sàng đưa ra quan điểm của mình về lý do vì sao Lý Tiểu Long là võ sĩ đường phố giỏi nhất mà tôi từng biết. Không phải “mạnh theo cân nặng”, mà là trong một cuộc chiến thực sự ngoài đường phố, chống lại bất kỳ ai”, DeMile tuyên bố.

DeMile cho rằng trong một cuộc chiến đường phố, Lý Tiểu Long sẽ kết liễu đối thủ rất nhanh gọn: “Mọi người không hiểu Lý Tiểu Long đã làm gì trong một trận đánh thực sự. Họ liên hệ kỹ năng của ông với phim ảnh hoặc Jeet Kune Do. Không, đó là võ thuật. Còn chiến đấu là sinh tồn. Nó tàn nhẫn, xấu xí và ngu ngốc, và con người có thể bị thương nặng hoặc bị giết”.

“Lý Tiểu Long hiểu rằng ông có thể bị thương nếu bị đánh trúng, vì vậy ông tin rằng một trận đánh đường phố không nên kéo dài quá hai giây, và kỹ năng cá nhân của ông được xây dựng dựa trên tư tưởng đó”, DeMile nói tiếp.

DeMile thậm chí nhắc tới huyền thoại boxing Muhammad Ali: “Tin đồn Lý Tiểu Long định đấu với Ali thuần túy là chuyện thêu dệt của Hollywood. Ali sẽ giết Lý Tiểu Long trên võ đài. Nhưng Lý Tiểu Long sẽ giết Ali nếu đánh nhau ngoài đường phố”.

DeMile thể hiện niềm tin vào Lý Tiểu Long: “Tôi có quan điểm rất mạnh mẽ và sẵn sàng thảo luận với bất kỳ ai về niềm tin của tôi rằng Lý Tiểu Long là võ sĩ giỏi nhất mà tôi từng biết. Và sau 42 năm, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó”.

DeMile chia sẻ trải nghiệm khi tập luyện với Lý Tiểu Long: “Về điểm mạnh lớn nhất của Lý Tiểu Long: Tôi không nghĩ đó là rút ngắn khoảng cách, vì điều đó không khó nếu bạn biết cách. Tôi phải nói đó là khả năng vô hiệu hóa bạn cả về tấn công lẫn phòng thủ. Trong suốt thời gian tập luyện, tôi thực sự đã cố gắng đánh trúng Lý Tiểu Long”.

“Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể đánh gục được Lý Tiểu Long. Tôi vẫn nhớ nhiều lần ông ấy dùng tôi như một hình nhân để trình diễn kỹ năng và sự ức chế khi cố gắng hạ gục ông ấy thật sự. Lý Tiểu Long luôn nở một nụ cười nhẹ khiến bạn cảm thấy như thể mình đang cố bơi ngược dòng thác đổ”, DeMile nhớ lại.

James DeMile nhấn mạnh Lý Tiểu Long đã tập luyện rất nhiều để nâng cao kỹ: “Lý Tiểu Long không phải là một người có năng khiếu võ thuật bẩm sinh. Ông ấy đã nỗ lực để đạt được kỹ năng của mình. Tôi tin rằng Lý Tiểu Long đã hoàn thiện kỹ năng chiến đấu trong vài năm đầu (tại Mỹ) và khi đã cảm thấy tự tin, Lý Tiểu Long huyển hướng sang khám phá võ thuật như một môn nghệ thuật”.

“Tôi thực sự tin rằng ở những năm sau này, Lý Tiểu Long vẫn sẽ chiến đấu theo cách mà ông ấy đã làm ở những năm đầu (tại Seattle). Tại sao ư? Vì nó luôn hiệu quả. Mọi người giả định Lý Tiểu Long thay đổi vì ông ấy trình diễn nhiều khái niệm và kỹ thuật khác nhau, nhưng tôi không thấy điều gì tốt hơn những gì Lý Tiểu Long đã làm lúc ban đầu”, James DeMile khẳng định.