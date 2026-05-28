Cây rau mương có tác dụng gì?

Rau mương là cây gì?

Cây rau mương còn được gọi bằng những cái tên khác như: Rau lục, rau mương thon, rau mương đất, rau mương nằm.

Rau mương là loại cây khá dễ tìm, thường mọc ở nơi ẩm ướt như ven mương, ruộng nước hoặc bờ ao. Cây có thân mềm, lá nhỏ màu xanh và thường bò lan sát mặt đất.

Tác dụng của cây rau mương

Theo Lương y Nguyễn Đức Nghĩa chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, rau mương là loại thảo dược lành tính, từ lâu được dùng vừa làm rau ăn vừa hỗ trợ sức khỏe trong dân gian. Theo y học cổ truyền, cây vị ngọt nhạt, hơi chát, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm và hỗ trợ tiêu hóa.

Trong rau mương còn chứa tanin, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa có đặc tính kháng khuẩn, làm se niêm mạc và giảm viêm. Nhờ đó, loại cây này còn được dùng để hỗ trợ giảm đau dạ dày do vi khuẩn H.Pylori, cải thiện đầy bụng, tiêu chảy, kích thích tiêu hóa và làm dịu đau họng. Ngoài ra, rau mương còn có thể hỗ trợ ổn định đường huyết ở người tiểu đường.

Không chỉ dùng để uống, lá rau mương giã nát còn được đắp ngoài da nhằm hỗ trợ giảm mụn nhọt, áp xe nhờ đặc tính sát khuẩn, tiêu viêm tự nhiên.

Rau mương là loại thảo dược quen thuộc được nhiều người sử dụng để hỗ trợ sức khỏe (ảnh minh họa)

Một số cách dùng rau mương hỗ trợ sức khỏe

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Chuẩn bị 15g rau mương, 15g chuối hột, 15g dây mây, 15g lục bình, 20g khổ qua, 10g lá vú sữa tím và 10g cam thảo nam. Sau đó cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi đất , đổ thêm 3 chén nước sạch. Sắc trên lửa nhỏ cho đến khi nước cạn còn khoảng 1 chén nước thuốc thì tắt bếp.

Gạn lấy nước cốt, chia đều uống 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều.

Hỗ trợ giảm đau dạ dày do vi khuẩn H.Pylori (HP)

Cách 1 (Sắc nước rau mương khô): Chọn cây rau mương hoa vàng (loại cao trên 1m). Rửa sạch, phơi khô rồi tiến hành sao vàng, hạ thổ. Mỗi ngày lấy một lượng vừa đủ sắc với nước, dùng như nước uống hằng ngày.

Cách 2 (Uống nước cốt tươi): Rửa sạch một nắm rau mương tươi, ngâm nước muối loãng 15 phút để sát khuẩn rồi vắt ráo. Giã nát rau với một ít nước lọc, lọc lấy nước cốt. Chia làm 2 phần uống trong ngày để cắt nhanh triệu chứng cấp tính.

Cách 3 (Ngâm rượu rau mương): Rửa sạch rau mương tươi, cắt khúc nhỏ, tráng sơ qua với một ít rượu trắng. Cho rau vào bình thủy tinh, đổ rượu 45° vào ngập mặt thuốc và đậy kín nắp. Bảo quản nơi thoáng mát sau 15 ngày là có thể dùng. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần chỉ dùng đúng 15ml.

Trị tiêu chảy, đầy bụng, kích thích tiêu hóa

Chuẩn bị 1 nắm lá rau mương tươi, rửa sạch và ngâm qua nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh. Cho vào cối giã nát, vắt lấy phần nước cốt nguyên chất và uống trực tiếp.

Hỗ trợ làm dịu đau họng

Dùng một nắm lá rau mương tươi, rửa thật sạch sau đó cho lá vào miệng nhai kỹ cùng một vài hạt muối, ngậm trong họng vài phút rồi nuốt từ từ. Thực hiện mỗi ngày 1 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ, kiên trì cho đến khi cổ họng hết sưng rát.

"Trong uống ngoài đắp" hỗ trợ trị mụn nhọt, áp xe

Thuốc đắp ngoài: Lấy một nắm cả thân và lá rau mương tươi, ngâm nước muối 5 - 10 phút, giã nát rồi đắp trực tiếp lên vùng da bị mụn nhọt trong 10 - 15 phút để tiêu sưng.

Thuốc uống trong: Lấy từ 30g – 40g cây rau mương đã sao khô, sắc lấy nước uống hàng ngày nhằm thanh nhiệt, giải độc cơ thể từ bên trong.

Lưu ý khi sử dụng cây rau mương

Rau mương là dược liệu quen thuộc trong Đông y và được nhiều người sử dụng để hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng rau mương cần lưu ý một số vấn đề để đảm bảo an toàn.

Không nên tự ý sử dụng rau mương để điều trị bệnh khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn.

Trước khi dùng, rau mương cần được rửa sạch và ngâm nước muối loãng nhằm hạn chế vi khuẩn, ký sinh trùng do loại cây này thường mọc ở nơi ẩm thấp.

Ngoài ra, dù được đánh giá là tương đối lành tính, người dùng cũng không nên lạm dụng rau mương trong thời gian dài. Việc sử dụng quá nhiều hoặc dùng sai cách có thể gây ra những tác dụng không mong muốn.

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cây rau mương là dược liệu được sử dụng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ sức khỏe, tuy nhiên rau mương có thể gây ra những tác dụng phụ. Vì vậy, cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất.