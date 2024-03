Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand

Theo Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có trên 10.000 người. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand ngày càng hiện diện và đóng góp quan trọng trong đời sống xã hội tại New Zealand; hướng về quê hương, đất nước và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Trong cộng đồng đã thành lập các hội đoàn theo nghề nghiệp, lĩnh vực, địa bàn hoạt động… Nhiều người Việt thành công trên các lĩnh vực như kinh doanh, nghiên cứu khoa học, làm việc trong nhiều cơ quan, doanh nghiệp của New Zealand, đặc biệt có người trở thành Nghị sĩ của New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Tại buổi gặp mặt, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand bày tỏ vui mừng và tự hào trước bước phát triển vượt bậc, tương lai tươi đẹp của đất nước và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - New Zealand; xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nhiều chính sách chăm lo cho cộng đồng, gần đây nhất là điều chỉnh pháp luật về đất đai, bất động sản, nhà ở, tạo cơ hội cho người Việt ở nước ngoài có nhà, đất ở quê hương.

Bà con phát biểu sôi nổi, bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục đàm phán, thúc đẩy các thỏa thuận để hàng hóa Việt Nam được thâm nhập sâu hơn vào thị trường New Zealand.

Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại New Zealand; đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của New Zealand; có chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thị trường lao động New Zealand.

Kiều bào cũng phản ánh tình trạng các thủ tục hành chính tại Việt Nam còn phức tạp, khó khăn, nhất là thủ tục pháp lý liên quan người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài; đề nghị Chính phủ hai nước đàm phán để nới lỏng chính sách visa, tạo điều kiện hơn để công dân hai nước giao lưu, đặc biệt là cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập tại New Zealand; hai bên công nhận văn bằng chứng chỉ của nhau; Nhà nước có chính sách thu hút và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được về nước làm việc, cống hiến; có chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại nước ngoài…

Bà con cũng phản ánh một số vụ việc, bất cập cần xem xét, xử lý.

Sau khi các Bộ trưởng giải đáp, làm rõ các vấn đề mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng, xúc động bởi không khí chân thành, tình cảm, cởi mở, trách nhiệm của cuộc gặp mặt; cảm ơn bà con người Việt Nam ở New Zealand luôn ủng hộ, hướng về quê hương, gần đây nhất là giúp đỡ, cổ vũ cho Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu World Cup tại New Zealand; khẳng định, Đảng, Nhà nước ta xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Thông tin tới bà con về tình hình đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, mặc dù xuất phát điểm thấp do ảnh hưởng và phải khắc phục hậu quả chiến tranh, song nhờ nỗ lực, nhất là thực hiện công cuộc đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

“Bà con hãy luôn tự tin, tự hào là người Việt Nam, tự hào về Tổ quốc Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về quan hệ Việt Nam - New Zealand, Thủ tướng cho biết, gần 50 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng phát triển, là Đối tác Chiến lược của nhau. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD. New Zealand đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, New Zealand là một đối tác đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đào tạo, đến các lĩnh vực về bình đẳng giới, phát triển. Trong thành tựu hợp tác hai nước, có đóng góp quan trọng từ cầu nối là đồng bào Việt Nam tại New Zealand.

Đánh giá cao sự lớn mạnh, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, xây dựng quê hương đất nước và quan hệ Việt Nam - New Zealand, Thủ tướng đề nghị cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn”, “người đi trước giúp đỡ người đi sau” để cùng nhau phát triển, xây dựng một cộng đồng đoàn kết phát triển, vững mạnh.

Thủ tướng mong muốn, bà con nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại, tiếp tục làm cầu nối ngày càng vững chắc trong quan hệ song phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngôn ngữ tiếng Việt; có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về cội nguồn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Nhân dân New Zealand đã giúp đỡ Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trả lời các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của bà con, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các vấn đề thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm từ phía Việt Nam đã và đang được chỉ đạo giải quyết.

Trong đó, thúc đẩy cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới chính sách visa; xác lập các cơ chế để thu hút và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được về nước làm việc, cống hiến; thực hiện các giải pháp giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có dạy tiếng Việt tại nước ngoài…

Đối với những kiến nghị liên quan đến phía New Zealand, Thủ tướng cho biết, ông sẽ nêu tại các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao New Zealand, đặc biệt Thủ tướng sẽ đề nghị New Zealand xem xét, công nhận cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand là dân tộc thiểu số.