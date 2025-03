Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc: Từng muốn giải nghệ, chui đầu vào tủ lạnh vì trầm cảm

(VTC News) -

Lâm Bảo Ngọc đang là một trong những ca sỷ trẻ tài năng của làng nhạc Việt. Năm 2019, giọng ca sinh năm 1996 giành giải Á quân Giọng hát Việt - The Voice. Trước đó, cô đã từng đạt giải Nhì dòng Nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2017.

Tại Giọng hát Việt 2019, Lâm Bảo Ngọc đã chinh phục các huấn luyện viên và khán giả bằng giọng hát có chiều sâu, tinh tế và đầy nội lực.

Lâm Bảo Ngọc giành giải Á quân Giọng hát Việt 2019.

Những tưởng thành tích trên là bàn đạp giúp Bảo Ngọc tỏa sáng khi hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Nhưng thực tế giọng ca sinh năm 1996 đã “im hơi lặng tiếng”, thậm chí suy nghĩ sẽ giải nghệ vì không thể hát được nữa.

Ít ai biết, Lâm Bảo Ngọc từng trải qua giai đoạn trầm cảm vì trăn trở với nghề, lại gặp cú sốc trong chuyện tình cảm.

“Đợt dịch, tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà nhiều người rơi vào cảm giác cô đơn, bất lực và gặp sự chia cách trong tình cảm gia đình, tình yêu. Nhiều thứ dồn vào khiến tôi rơi vào “góc tối”. Lúc đó tôi không ngủ được, cứ chui đầu vào tủ lạnh để không đau hay buồn gì”, cô kể.

Lâm Bảo Ngọc bị tụt cảm xúc đến mức từ chối hết những lời mời gọi từ bầu show. Trong suy nghĩ, cô chỉ muốn né ánh đèn sân khấu, không còn động lực xuất hiện trước mọi người.

Lâm Bảo Ngọc từng "ở ẩn" vì bệnh trầm cảm.

Năm 2023, Lâm Bảo Ngọc trở lại trong chương trình Ca sĩ mặt nạ - The masked singer Vietnam mùa 2. Nhờ chương trình, cô đã tìm lại niềm vui với âm nhạc mà còn mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp.

Sau đó, Lâm Bảo Ngọc quyết tâm mạnh mẽ hơn khi làm nghề. Cô liên tục tham gia nhiều gameshow, phát hành những sản phẩm âm nhạc mới và nhận được sự đón nhận của khán giả. Từ đó, nữ ca sỹ quê Nam Định quyết định chọn Nam tiến phát triển sự nghiệp.

Nữ ca sỹ quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

Đầu tháng 3/2025, Á quân The Voice 2019 phát hành MV I’m sorry. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, da diết do nhạc sĩ Pabaki (Hàn Quốc) sáng tác, với phần lời Việt được chắp bút bởi Lâm Bảo Ngọc và người bạn mang nghệ danh Bò.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ra mắt sản phẩm vào thời điểm hiện tại, Lâm Bảo Ngọc nói đây là thời điểm cô cảm thấy giọng hát của mình chín muồi nhất sau hơn 7 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trải qua nhiều sân chơi âm nhạc và tích lũy được kinh nghiệm biểu diễn, nữ ca sỹ tự thấy mình đã cải thiện được kỹ thuật thanh nhạc, biết cách truyền tải cảm xúc rõ ràng hơn, sâu sắc hơn qua từng câu hát.

Cũng theo Lâm Bảo Ngọc, bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào cũng phải được đầu tư chỉn chu, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Nữ ca sỹ bày tỏ lòng biết ơn đến khán giả vì đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, giúp cô có thể tích lũy đủ kinh phí để thực hiện MV lần này.

Lâm Bảo Ngọc trưởng thành về ngoại hình lẫn giọng hát.

7 năm làm nghệ thuật, Lâm Bảo Ngọc thừa nhận bản thân còn lận đận trong nghề. Cô không tránh khỏi những phút chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp đồng trang lứa bứt phá.

Giọng ca quê Nam Định bày tỏ: “Có những người chỉ cần tham gia một cuộc thi đã tỏa sáng. Còn tôi mất đến tận 7 năm. Tôi hát cũng đâu phải kém, nhưng để tính về cát sê hay mức độ phổ biến của tôi thì còn khá kém.

Khi vào TP.HCM, tôi học hỏi mọi người mới biết cách lan tỏa các sản phẩm của mình gần gũi đến khán giả. Nhưng nhìn một cách lạc quan thì tôi không quá khổ, vì ít ra vẫn còn sân khấu để hát, còn show diễn để kiếm được tiền”.

MV "I’m sorry" - Lâm Bảo Ngọc

Lâm Bảo Ngọc cũng bày tỏ sự tự hào khi thị trường âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành sân chơi sôi động và đầy sáng tạo cho các nghệ sĩ.

Sau gần 10 năm ca hát, ước mơ lớn nhất của cô là có một live concert riêng để biểu diễn những ca khúc hay, MV chất lượng cao và có nhiều bài hát được mọi người yêu mến.

"Tôi tin rằng trong thời gian tới, bản thân phải học nhiều hơn, mở rộng tầm nhìn và khả năng của mình để mình làm nghệ thuật tốt hơn”, nữ ca sỹ thổ lộ.