Tăng cường kết nối thương mại Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 15/3, tại Udon Thani, Thái Lan, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan tổ chức Diễn đàn "Kết nối thương Mại, du Lịch Nhật Bản - Thái Lan - Việt Nam".

Bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản nhận định 3 quốc gia đều có thế mạnh ở các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và chuyển đổi số.

Đây đều là những lĩnh vực có tiềm năng lớn, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nhanh chóng và hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số.

Bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Thanh Luân)

Chia sẻ về tiềm năng hợp tác thương mại, du lịch và cơ hội đầu tư tại Nhật Bản, vị Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản giới thiệu về Kyushu, cửa ngõ quan trọng của Nhật Bản trong du lịch và giao thương quốc tế.

Kyushu là nơi sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản. Các công ty Toyota Motor Kyushu Inc., Nissan Motor Kyushu Co., Ltd., Nissan Shatai Kyushu Co., Ltd., Daihatsu Motor Kyushu Co., Ltd., đều đang hoạt động ở đây, với năng lực sản xuất ô tô là hơn 1,5 triệu chiếc, chiếm 15% thị phần trong nước. Dân số, diện tích và GDP của Kyushu hiện bằng khoảng 10% cả nước Nhật.

Đồng quan điểm, ông Đinh Hoàng Linh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Khèn, Thái Lan cho biết quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước.

Trong những năm qua, 100.000 kiều bào ở Đông Bắc Thái Lan với khoảng 1.000 doanh nghiệp đã tạo dựng được uy tín và khẳng định vị thế trong xã hội sở tại vùng. Đây là nguồn lực quan trọng vừa trực tiếp tham gia hợp tác kinh tế, vừa đóng vai trò cầu nối xúc tiến thúc đẩy, đầu tư, thương mại và du lịch giữa Việt Nam với Thái Lan.

Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về NVNONN đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp 3 Thái Lan – Việt Nam – Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Luân)

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của 2 cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan và Nhật Bản, cộng đồng doanh nghiệp 3 nước Thái Lan – Việt Nam – Nhật Bản, ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về NVNONN (người Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tạo điều kiện để tăng sức mạnh kết nối cộng đồng doanh nhân tại nước ngoài.

Đồng thời cho đây là giải pháp rất linh hoạt, sáng tạo khi không chỉ kết nối cộng đồng doanh nhân trong khu vực và cả châu lục, từ đó kỳ vọng kết quả của diễn đàn sẽ mang đến những ứng dụng thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Khèn, Thái Lan chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Luân)

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan đã chia sẻ nhiều nội dung như: cơ hội hợp tác thương mại, du lịch và đầu tư tại khu vực Kyushu, cũng như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Nhật Bản; tiềm năng thương mại, du lịch và cơ hội đầu tư tại vùng Kansai, Tokyo, Nhật Bản, đặc biệt về xuất nhập khẩu máy móc, trang thiết bị; tiềm năng hợp tác thương mại, du lịch và đầu tư tại khu vực Udon Thani, tiềm năng hợp tác thương mại, du lịch và cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đây cũng là cầu nối giúp cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài gắn kết với quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp đã ký kết thoả thuận hợp tác trong tương lai gần.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ông Vũ Hoàng Đức, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản mang đến trình bày về tiềm năng thương mại, du lịch và cơ hội đầu tư tại vùng Kansai, Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Thanh Luân)

Diễn đàn thu hút sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp 3 nước trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Thanh Luân)

Các doanh nghiệp tham gia lễ ký kết tại diễn dàn. (Ảnh: Thanh Luân)