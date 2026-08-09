Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào

Chiều nay (9/8), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Trước đó, vào tối 8/8 (giờ địa phương), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào thương tiếc thông báo Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70.

Để ghi nhận những cống hiến của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và Chính phủ Lào đã thống nhất tổ chức 5 ngày Quốc tang, từ ngày 9/8 - 13/8.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào:

Lê Tuyết - Trần Tuấn (Nguồn: VOV)