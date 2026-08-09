  • logo
Xuất bản ngày 09/08/2026 05:21 PM
Xuất bản ngày 09/08/2026 05:21 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Chiều nay (9/8), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Thủ đô Vientiane, Lào.

Trước đó, vào tối 8/8 (giờ địa phương), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào thương tiếc thông báo Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70.

Để ghi nhận những cống hiến của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane và bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng và Chính phủ Lào đã thống nhất tổ chức 5 ngày Quốc tang, từ ngày 9/8 - 13/8.

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Việt Nam viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 6
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 7
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 8
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Lào - 9
Lê Tuyết - Trần Tuấn(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-vieng-dong-chi-xaysomphone-phomvihane-tai-lao-post1322532.vov

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm