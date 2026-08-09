Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn quan tâm đến tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tối 8/8 (giờ địa phương), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Xây dựng Quốc gia Lào thương tiếc thông báo Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70.

Là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, sinh ngày 12/12/1956 tại xã Na-mèo, huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn; gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 1976. Đồng chí hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào.

Quá trình công tác của đồng chí gắn với hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của bộ máy nhà nước Lào.

Sau thời gian công tác tại tỉnh Savannakhet (1987-1995), đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Tài chính (1995-1998); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng (1998-2001); Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2001-2006); Phó Chủ tịch Quốc hội (2006-2016); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước (2016-2020); Chủ tịch Quốc hội Lào từ tháng 3/2021 đến nay.

Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng 1/2016 và tiếp tục được tín nhiệm qua các nhiệm kỳ sau.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Lào.

Đồng chí cũng đặc biệt chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách, đầu tư công và triển khai các chương trình phát triển quốc gia.

Tháng 3/2021, tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí lãnh đạo Quốc hội tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công, cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Tháng 3/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa X, đồng chí tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.

Bên cạnh đó, đồng chí có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Quốc hội Lào tại AIPA, IPU và các cơ chế nghị viện khu vực, quốc tế; coi đối ngoại nghị viện là một kênh quan trọng để củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và sau này là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, cũng như giữa Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí luôn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, hai Quốc hội duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ tại AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường lòng tin chiến lược và đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Với gần bốn thập kỷ hoạt động liên tục trên các cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, cùng bề dày kinh nghiệm, đa dạng trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế, dân vận, Mặt trận, đối ngoại và lập pháp, đồng chí Xaysomphone Phomvihane được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín của Đảng và Nhà nước Lào; có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam, đồng chí Xaysomphone Phomvihane đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Những cống hiến của đồng chí trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại nghị viện và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo nền tảng vững chắc để quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được kế thừa, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.