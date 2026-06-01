Thi lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh hồi hộp đoán đề Văn, mong ra chủ đề về đất nước

Sáng nay (1/6), hơn 150.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào môn thi Ngữ Văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027.
Nhiều thí sinh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng trước khi bước vào môn thi đầu tiên. Em Trương Gia Minh, cho biết: "Môn văn là môn em không tự tin nhất trong 3 môn thi nên cũng khá lo lắng. Mục tiêu của em là đạt từ 7 điểm trở lên đối với môn thi này. Em cũng đã ôn tập nhiều, đối với phần nghị luận xã hội, em hy vọng đề sẽ ra những nội dung liên quan đến tình yêu quê hương đất nước vì em đã chuẩn bị sẵn sàng các dẫn chứng cho nội dung đề này".
Trước giờ làm bài, thí sinh kiểm tra lại thông tin, số báo danh, các dụng cụ cần thiết được phép mang vào phòng thi.
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, trong ngày làm thủ tục dự thi (31/5), ghi nhận báo cáo thống kê từ các điểm thi cho thấy có 600 thí sinh (khoảng 0,39%) không đến làm thủ tục.
Ngoài ra, các điểm thi ghi nhận 15 thí sinh gặp các sự cố về sức khỏe. Trong đó, 11 thí sinh bị chấn thương ở tay được bố trí thi lớp 10 với phòng riêng, có giáo viên hỗ trợ viết bài dưới sự giám sát của camera. 4 thí sinh khác bị thương ở chân hoặc đang điều trị sẽ được hỗ trợ di chuyển, sắp xếp phòng thi phù hợp
