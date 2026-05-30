Hiện trạng khu đất xây công viên gần 20ha trên trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Video: Toàn cảnh khu đất triển khai dự án công viên công cộng phường Phú Thượng ở Hà Nội
Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng đang được triển khai như một dự án thành phần độc lập, tách ra từ Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Với quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng, đây là công viên đầu tiên được triển khai trên trục cảnh quan ven sông Hồng của Hà Nội.
Những ngày cuối tháng 5/2026, khu vực xây dựng công viên bắt đầu xuất hiện nhiều máy móc, phương tiện cùng công nhân thi công các hạng mục đầu tiên.
Toàn bộ khu đất nằm tại bãi sông Hồng, tiếp giáp các trục giao thông lớn như đường Vành đai 3, khu vực chân cầu Thăng Long và đường An Dương Vương.
Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được phát triển thành không gian công cộng sinh thái, văn hóa và lịch sử với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cây xanh, mặt nước và các hoạt động cộng đồng.
Từ trên cao có thể thấy khu vực dự án hiện vẫn mang đặc trưng của vùng bãi ven sông với nhiều khoảng đầm lầy, cỏ dại, bụi rậm và đất trống xen kẽ khu dân cư. Đây cũng là nơi diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12/2025.
Theo ghi nhận tại công trường, nhiều khu vực đã được san gạt bước đầu để phục vụ thi công.
Máy xúc, xe tải cùng các phương tiện cơ giới liên tục hoạt động trên những tuyến đường tạm bên trong dự án.
Tuy nhiên đến nay, mặt bằng khu vực này vẫn chưa được giải phóng đồng bộ. Xen giữa các ô đất trống hiện vẫn còn nhiều nhà xưởng tạm, công trình cấp 4, đường nội bộ và các khu vực sản xuất nông nghiệp.
Đáng chú ý, bên trong phạm vi quy hoạch hiện vẫn tồn tại một khu nghĩa trang với hàng trăm ngôi mộ chưa được di dời.
Theo kế hoạch, dự án sẽ thu hồi đất của 79 trường hợp gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng diện tích khoảng 19,99 ha. Ngoài khu dân cư và đất canh tác, nhiều diện tích trong phạm vi dự án hiện còn được sử dụng làm nơi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng.
Theo quy hoạch, công viên sẽ được tổ chức thành nhiều không gian chức năng như công viên cảnh quan ven sông, công viên rừng tre - trúc, công viên hoa bốn mùa, quảng trường trung tâm, quảng trường nhạc nước cùng khu cắm trại và sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: Phối cảnh Công viên công cộng phường Phú Thượng)
Sau khi hoàn thành, Công viên công cộng phường Phú Thượng được kỳ vọng sẽ trở thành không gian xanh quy mô lớn ven sông Hồng, góp phần kết nối hệ sinh thái tự nhiên với đô thị hiện hữu, đồng thời tạo thêm không gian công cộng cho khu vực phía Bắc Thủ đô.
