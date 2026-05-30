Bị cắt 2 vòi trứng ở tuổi 21 vì tưởng đau bụng chỉ là do viêm phụ khoa

(VTC News) -

Cô gái này 21 tuổi, sống ở Hà Nội, nhập viện sau nhiều ngày đau bụng âm ỉ kèm sốt khoảng 38 độ C, khí hư màu trắng đục và có mùi hôi. Nghĩ mình chỉ bị viêm phụ khoa thông thường, cô tự mua thuốc điều trị tại nhà thay vì đi khám.

Tuy nhiên, tình trạng đau bụng ngày càng tăng, khí hư ra nhiều hơn khiến cô phải tới bệnh viện kiểm tra.

BSCK Trịnh Thị Hiền, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa An Việt, cho biết kết quả siêu âm và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị viêm ứ dịch, ứ mủ cả hai vòi trứng. Trong âm đạo có nhiều dịch viêm, nguy cơ biến chứng nặng nếu không xử lý kịp thời.

Sau hội chẩn, các bác sỹ quyết định phẫu thuật nội soi để cắt bỏ toàn bộ khối viêm. Phương pháp này giúp giảm đau, ít chảy máu và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, hai buồng trứng được bảo tồn nhưng cả hai vòi trứng đều phải cắt bỏ do tổn thương nặng. Theo bác sỹ, bệnh nhân còn trẻ và chưa sinh con nhưng khả năng mang thai tự nhiên gần như không còn, muốn có con thì sau này cần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

BSCK Trịnh Thị Hiền tư vấn sức khoẻ cho người bệnh. (Ảnh: Hải Loan)

Bác sỹ Hiền khuyến cáo, phụ nữ không nên chủ quan với các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, khí hư bất thường, sốt hoặc đau vùng kín. Việc chậm thăm khám có thể khiến viêm nhiễm lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng sinh sản.

Vòi trứng (còn gọi là vòi tử cung) là bộ phận quan trọng trong cơ quan sinh sản của nữ giới, xuất phát từ tử cung đến cạnh buồng trứng và có chức năng dẫn trứng đã thụ tinh từ buồng trứng vào buồng tử cung.

Vòi trứng viêm mủ có thể do vi khuẩn từ các ổ viêm nhiễm ở âm đạo, cổ tử cung, tử cung lây truyền lên. Tác nhân gây bệnh viêm mủ vòi trứng hàng đầu là lậu cầu rồi đến các vi khuẩn khác như liên cầu, tụ cầu...

Viêm mủ vòi trứng nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể khỏi hoàn toàn; nếu không điều trị sẽ có nguy cơ biến chứng cấp tính như áp xe vòi trứng, viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phúc mạc toàn thể, nhiễm trùng nhiễm độc và tử vong. Nhiều người bị viêm ứ nước, ứ mủ vòi trứng; dính, tắc vòi trứng; dính tử cung vòi trứng buồng trứng vào các tạng xung quanh gây đau đớn.