Tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz giữa hai làn kiểm soát của Mỹ - Iran

Tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt, Rich Starry, là tàu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz và rời khỏi Vịnh Ba Tư kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu, theo dữ liệu từ LSEG và Kpler.

Theo Reuters, tàu chở dầu này và chủ sở hữu Shanghai Xuanrun Shipping (Trung Quốc), bị Mỹ trừng phạt vì giao dịch với Iran. Công ty này hiện chưa đưa ra bình luận.

Tàu Rich Starry là tàu chở dầu tầm trung, chở khoảng 250.000 thùng methanol, theo dữ liệu. Tàu bốc dỡ hàng hóa tại cảng cuối cùng là Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tàu thuộc sở hữu của Trung Quốc, có thủy thủ đoàn người Trung Quốc trên tàu.

Hình ảnh được cho là tàu Rich Starry.

Cũng theo Reuters, kể từ tàu Rich Starry, đã có 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz vào ngày 14/4, ngày đầu tiên Mỹ thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu cập cảng Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa vào ngày 12/4 sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần qua tại Islamabad giữa Mỹ và Iran thất bại.

Vì ba tàu đi qua eo biển này không hướng đến các cảng của Iran, nên chúng không nằm trong diện phong tỏa.

Cụ thể, tàu chở dầu tầm trung Peace Gulf mang cờ Panama hướng đến cảng Hamriyah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), theo dữ liệu của LSEG. Tàu này thường vận chuyển naphtha của Iran, một nguyên liệu hóa dầu, đến các cảng khác ở Trung Đông không thuộc Iran để xuất khẩu sang châu Á.

Tàu chở dầu Murlikishan đang hướng đến Iraq để bốc dỡ dầu nhiên liệu vào ngày 16/4, theo dữ liệu của Kpler. Con tàu trước đây được gọi là MKA, từng vận chuyển dầu của Nga và Iran.

Trước đó, Mỹ công bố chi tiết phạm vi của lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz, trong đó khu vực bị phong tỏa sẽ kéo dài về phía đông tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Dữ liệu theo dõi tàu ban đầu cho thấy ít nhất hai tàu quay đầu khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, bao gồm cả Rich Starry.

Thông báo của quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa bao trùm toàn bộ bờ biển Iran, nhưng các chuyến hàng nhân đạo như thực phẩm, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu vẫn được phép lưu thông sau khi kiểm tra. Một nhà giao dịch dầu mỏ tại Dubai nhận định tác động trước mắt sẽ là sự sụt giảm mạnh các hợp đồng vận chuyển mới liên quan đến Iran và tâm lý do dự rộng hơn, kể cả với hàng hóa không liên quan đến Iran nhưng di chuyển gần eo biển.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Arsenio Dominguez, cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ có thể kéo dài tình trạng đình trệ giao thông hàng hải tại eo biển kể từ khi xung đột bắt đầu, đồng thời cho biết khoảng 20.000 thuyền viên và 1.600 tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh.