Mỹ - Iran tiếp tục đấu hoả lực trên eo biển Hormuz

Lực lượng Mỹ và Iran đã đấu hỏa lực trở lại tại eo biển Hormuz trong vụ việc được đánh giá là phép thử nghiêm trọng nhất đối với lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài suốt một tháng qua giữa hai bên.

Theo Reuters, quân đội Iran tuyên bố Mỹ đã nhắm mục tiêu vào hai tàu đang tiến vào eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Iran. Tehran cho biết đã đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào các tàu quân sự Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabahar.

Eo biển Hormuz

Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cấp cao của Iran tuyên bố các cuộc tấn công đã gây ra “thiệt hại đáng kể” cho phía Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin này, khẳng định không có khí tài nào của Washington bị trúng đạn.

Theo CENTCOM, Iran đã sử dụng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng cao tốc để tấn công ba tàu khu trục hải quân Mỹ gồm USS Truxtun, USS Peralta và USS Mason khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz để tới Vịnh Oman.

Phía Mỹ cho biết đã đáp trả bằng việc tập kích các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc là nơi phát động các cuộc tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ. CENTCOM nhấn mạnh quân đội Mỹ “không tìm cách leo thang căng thẳng”, nhưng sẵn sàng bảo vệ lực lượng nước này trong khu vực.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết ba tàu khu trục Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz “rất thành công” dù bị tấn công. Ông tuyên bố lực lượng Mỹ đã gây ra “thiệt hại lớn” cho phía Iran.

Trong cuộc trao đổi với ABC News qua điện thoại, ông Trump mô tả đòn đáp trả nhằm vào Iran chỉ là một “cú chạm nhẹ”, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn chưa đổ vỡ.

“Không, không, lệnh ngừng bắn vẫn đang được duy trì. Nó vẫn có hiệu lực”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, ông đồng thời cảnh báo nếu Tehran không sớm ký thỏa thuận với Washington, Mỹ sẽ đáp trả “mạnh hơn và quyết liệt hơn rất nhiều”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng Iran

Căng thẳng mới bùng phát trong bối cảnh Washington đang chờ phản hồi của Tehran về một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt giao tranh.

Theo các nguồn tin, khuôn khổ đề xuất gồm ba giai đoạn: chính thức kết thúc chiến sự, giải quyết khủng hoảng tại eo biển Hormuz và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 30 ngày về một thỏa thuận toàn diện hơn.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters)

Đề xuất hiện chưa đề cập đến hai yêu cầu then chốt của Mỹ là Iran phải đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Hôm 13/4, Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran sau khi Tehran gần như đình chỉ toàn bộ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Washington cho biết đã buộc hàng chục tàu phải quay đầu kể từ khi biện pháp này có hiệu lực.

Theo công ty phân tích dầu khí Vortexa, chỉ có một số rất ít tàu chở dầu Iran rời Vịnh Oman trong giai đoạn từ ngày 13-25/4. Dữ liệu từ LSEG cho thấy lượng dầu xuất khẩu của Iran trong giai đoạn này đã giảm hơn 80% so với cùng kỳ tháng 3, khi Tehran xuất khẩu khoảng 23,4 triệu thùng dầu.