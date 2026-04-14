Mỹ bắt đầu phong toả cảng Iran ở eo biển Hormuz, ít nhất 2 tàu phải quay đầu

Theo Reuters, Mỹ công bố chi tiết phạm vi của lệnh phong tỏa tại eo biển Hormuz, trong đó khu vực bị phong tỏa sẽ kéo dài về phía đông tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập. Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy ít nhất hai tàu quay đầu khi lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực.

Trong thông báo gửi tới giới hàng hải, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết bất kỳ tàu nào ra vào khu vực phong tỏa mà không được phép đều có thể bị chặn lại, chuyển hướng hoặc bắt giữ, tuy nhiên việc đi lại trung lập qua eo biển - đến hoặc đi từ các điểm không thuộc Iran vẫn sẽ không bị cản trở. Lệnh phong tỏa chính thức bắt đầu từ 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Mỹ ngày thứ Hai (14/4).

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman hôm 12/4.

Theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi MarineTraffic, tàu chở dầu Rich Starry, rời khu neo đậu Sharjah ngoài khơi Dubai để tới Trung Quốc, quay đầu chỉ vài phút trước khi tiến vào eo biển, tương tự là tàu Ostria.

Trong khi đó, hai tàu chở dầu liên quan đến Iran rời Vịnh qua eo biển trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, gồm tàu Aurora chở các sản phẩm dầu của Iran và tàu New Future chở dầu diesel được bốc tại cảng Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Hai tàu này nằm trong số ít nhất tám tàu đi qua eo biển trong ngày thứ Hai trước thời điểm phong tỏa.

Theo dữ liệu từ Kpler, một tàu chở sản phẩm dầu xuất phát từ một cảng của UAE cùng ba tàu hàng rời từ các cảng Iran đã rời eo biển, trong khi hai tàu chở sản phẩm dầu của Pakistan và hai tàu hàng rời khác đã đi vào khu vực này.

Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran thất bại, khiến giá dầu tăng trở lại trên 100 USD mỗi thùng.

Động thái làm gia tăng sự bất ổn đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy quan trọng vốn vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí đốt toàn thế giới.

Thông báo của quân đội Mỹ cho biết lệnh phong tỏa bao trùm toàn bộ bờ biển Iran, nhưng các chuyến hàng nhân đạo như thực phẩm, vật tư y tế và hàng hóa thiết yếu vẫn được phép lưu thông sau khi kiểm tra. Một nhà giao dịch dầu mỏ tại Dubai nhận định tác động trước mắt sẽ là sự sụt giảm mạnh các hợp đồng vận chuyển mới liên quan đến Iran và tâm lý do dự rộng hơn, kể cả với hàng hóa không liên quan đến Iran nhưng di chuyển gần eo biển.

Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, Arsenio Dominguez, cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ có thể kéo dài tình trạng đình trệ giao thông hàng hải tại eo biển kể từ khi xung đột bắt đầu, đồng thời cho biết khoảng 20.000 thuyền viên và 1.600 tàu đang bị mắc kẹt trong khu vực Vịnh.