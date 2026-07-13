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Xuất bản ngày 13/07/2026 12:00 AM
Xuất bản ngày 13/07/2026 12:00 AM

Số nào càng lấy đi càng lớn?

(VTC News) -

Một thử thách trí tuệ siêu kinh điển đầy bất ngờ, đố bạn tìm ra con số kỳ lạ này chỉ trong 15 giây.

Chúng ta luôn quen thuộc với quy luật hiển nhiên trong cuộc sống và toán học khi có một đại lượng hay số lượng nhất định, nếu bạn thực hiện hành động lấy bớt đi, phần còn lại chắc chắn sẽ hao hụt và nhỏ dần lại.

Thế nhưng, câu đố kinh điển này lại đi ngược hoàn toàn với trực giác thông thường của chúng ta. Nó mở ra một khía cạnh tư duy hoàn toàn khác biệt, nơi tồn tại một con số đặc biệt. Kỳ lạ thay, khi bạn càng lấy bớt đi, hay rút dần nó ra, thì kết quả hay đại lượng đó không những không hề suy giảm mà lại càng trở nên lớn hơn trước.

Liệu đây là một ảo ảnh của ngôn từ hay quy luật logic ẩn giấu? Bạn hãy suy ngẫm thật kỹ và thử tìm ra con số kỳ diệu đó nhé.

Số nào càng lấy đi càng lớn? (Ảnh minh họa)

Số nào càng lấy đi càng lớn? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng nếu chiếc bẫy logic này khiến bạn phải suy nghĩ đau đầu. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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