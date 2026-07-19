Tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết: Phó Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Liên quan vụ tai nạn lao động tại trang trại chăn nuôi làm 5 người chết, ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường

Theo đó, các cơ quan chuyên môn được yêu cầu làm rõ toàn bộ quá trình quy hoạch, đầu tư xây dựng, thi công, vận hành cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xử lý nước thải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Cao Văn Cường cùng lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn cũng phải được điều tra khách quan, toàn diện để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho toàn bộ người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như các lực lượng tham gia điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đặc biệt, đối với khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh khí độc các lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc và các thiết bị an toàn chuyên dụng trước khi tiếp cận hiện trường nhằm tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Cùng với công tác điều tra và khắc phục hậu quả, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có người tử vong cũng như các nạn nhân đang được điều trị.

Một trong những nội dung được tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm là việc bảo đảm an toàn đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang được nuôi tại trang trại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương triển khai phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh, đồng thời bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường trong thời gian tạm dừng hoạt động một phần của trang trại.

Đối với số lợn thịt đủ điều kiện xuất chuồng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng rà soát, thống kê và tổ chức tiêu thụ ngay nhằm giảm áp lực trong quá trình chăm sóc, quản lý đàn vật nuôi.

Trưa 19/7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Thạch Quảng cùng đại diện Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đã trực tiếp đến các gia đình để chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân xấu số, đồng thời thăm hỏi những công nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 17h30 ngày 18/7, anh B.V.V. - công nhân của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa (thôn Trường Giang, xã Thạch Quảng) đang sửa chữa điện tại bể lọc phân thì bị điện giật, rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt, khó thở.

Hiện trường nơi xây ra vụ tai nạn lao động.

Phát hiện sự việc, anh T.V.L. cùng 5 công nhân khác có mặt gần đó lần lượt xuống ứng cứu và gặp nạn. Tất cả các nạn nân đều được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy để cấp cứu, song có 3 nạn nhân tử vong gồm: B.V.V, T.V.L, B.V.T. Đến 9h sáng nay, thêm 2 nạn nhân nữa không qua khỏi là anh T.Đ.C. và N.V.T.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND xã Thạch Quảng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu và huy động phương tiện đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương cũng chủ động phối hợp với các bệnh viện để bảo đảm công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe của những người bị thương.

UBND xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tạm dừng hoạt động tại khu vực xảy ra tai nạn, rào chắn, đặt biển cảnh báo, bảo quản toàn bộ hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra.