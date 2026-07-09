(VTC News) -

Nhìn vào bức tranh minh họa đầy màu sắc và tò mò, hình ảnh nghịch lý đang diễn ra khi việc cắt xén không làm vật thể ngắn lại mà thay vào đó lại vươn dài vô tận. Trong cuộc sống hằng ngày, hành động “cắt” luôn gắn liền với việc thu ngắn, làm giảm kích thước hoặc chia nhỏ sự vật.

Thế nhưng, thế giới đố vui dân gian luôn ẩn chứa những góc nhìn hoàn toàn khác biệt, nơi quy luật vật lý bị bẻ cong bằng một sự liên tưởng cực kỳ thông minh và lắt léo. Hãy quan sát thật kỹ, gạt bỏ những định kiến thông thường và thử đoán xem đối tượng nào đang sở hữu khả năng kỳ lạ này!

Cái gì càng cắt càng dài? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng nếu chiếc bẫy logic này khiến bạn phải suy nghĩ đau đầu. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé.

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.