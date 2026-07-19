Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Trần Thị Duyên phản lưới, Phong Phú Hà Nam thua trận

(VTC News) -

Phải làm khách trên sân của Phong Phú Hà Nam ở lượt đấu thứ 7 nhưng TP.Hồ Chí Minh I lại nhanh chóng có được điều mình cần. Ngay ở phút thứ 4, Nguyễn Thị Tuyết Ngân sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Trần Thị Trang. Khoảnh khắc này phần nào ảnh hưởng đến tinh thần của đội chủ nhà.

Phút 29, hàng thủ Phong Phú Hà Nam thi đấu mất tập trung. K’Thủa dễ dàng vượt qua hai hậu vệ đối phương và dứt điểm uy lực nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện thành phố mang tên Bác. Phút 43, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Trần Thị Duyên lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau đường căng ngang của cầu thủ đối phương.

Trần Thị Duyên (áo trắng) chưa gặp may mắn ở lượt đấu thứ 7.

Ngay đầu hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 48, Y Za Lương đi bóng và kiến tạo rất hay, Nguyễn Thị Hồng Huế sút xa đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà. Sau nhiều nỗ lực, Tạ Thị Thủy đánh đầu giúp cách biệt chỉ còn là 1 bàn cho Phong Phú Hà Nam. Thời gian còn lại, TP.Hồ Chí Minh I bảo vệ thành công kết quả và rời sân với 3 điểm trọn vẹn.

Trong khi đó, Hà Nội I tận dụng tốt lợi thế sân nhà trong cuộc đọ sức với Than KSVN. Phút 15, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm và thủ thành Ái Vi không thể cản phá dù bay người hết cỡ.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội I tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình. Phút 47, từ đường chọc khe thông minh của Hải Yến, Thanh Nhã thoát xuống và dứt điểm chuẩn xác nhân đôi cách biệt cho đội bóng Thủ đô. Phút 71, Vạn Sự đá phạt thuận lợi, Hải Yến cật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Hà Nội I. Họ tiếp tục bám đuổi TP.HCM I với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng.