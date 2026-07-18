Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2026

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 18/7. Kết quả XSMN hôm nay 18/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 18/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN mở thưởng sẽ tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số sẽ ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Mở thưởng sẽ tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) cùng quay số.

- Thứ Sáu: XSMN mở thưởng sẽ tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số sẽ ở Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Mở thưởng sẽ tại Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Sau khi trúng vé số, bạn có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành hoặc đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

- Lĩnh thưởng tại đại lý giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhưng người nhận giải sẽ phải trả phí đổi thưởng, thường trong khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy từng đơn vị.

- Với các giải thưởng có giá trị cao, nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận tiền. Khi đó, người trúng sẽ được thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có) và không phát sinh phí đổi thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể truy cập vtcnews.vn để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) mỗi ngày với thông tin được cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, chương trình quay thưởng được truyền hình trực tiếp từ 16h15 hằng ngày. Hãy xác định đúng đài mở thưởng trong ngày để lựa chọn kênh theo dõi phù hợp.

- Nếu muốn xem trực tiếp, bạn có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng. Trường hợp trúng giải, người chơi cũng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

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