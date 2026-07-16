Cái gì càng thiu càng ngon? Câu đố dân gian ít người trả lời đúng

(VTC News) -

Bạn có bao giờ tự hỏi, trong thế giới ẩm thực và đời sống thường ngày, mọi thứ khi đã chuyển sang trạng thái “thiu” đều mang lại cảm giác e ngại và thường bị loại bỏ để bảo đảm sức khỏe.

Thế nhưng, câu đố dân gian này lại khẳng định nghịch lý đầy kích thích: Có một thứ mà trạng thái “thiu” của nó không những không làm giảm giá trị, mà ngược lại, còn khiến cho trải nghiệm của con người trở nên tuyệt vời, đậm đà và “ngon” hơn bao giờ hết.

Đây là cái bẫy ngôn từ cực kỳ tinh tế, đánh lừa thị giác và tư duy logic thông thường của bạn. Liệu bạn có đủ sự nhạy bén để vượt qua những hình ảnh gợi mở đầy huyền bí này và tìm ra câu trả lời chính xác nhất? Hãy thử thách tài trí của bản thân ngay.

Cái gì càng thiu càng ngon? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.