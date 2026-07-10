(VTC News) -

Chỉ với vài ký tự tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, bạn có thể tìm ra đáp án trong thời gian ngắn không? Đừng vội nghĩ đây là câu đố dễ, bởi không ít người đã phải “đứng hình” vài phút mới nhận ra.

Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các ký tự n / g / u / T / ô / h để tạo thành một từ tiếng Việt có nghĩa. Nghe đơn giản nhưng đáp án có thể khiến bạn phải thốt lên: “À, hóa ra là vậy”.

Ai mới là vua tiếng Việt trước câu đố cực khó này? (Ảnh minh họa)

Hãy bình luận đáp án của bạn bên dưới và đừng quên tag một người bạn vào thử sức xem ai là “Vua Tiếng Việt” chính hiệu. Nếu giải được trong vòng 10 giây, hãy để lại biểu tượng để khoe thành tích nhé.

Lưu ý: Đừng kéo xuống xem bình luận trước khi đưa ra đáp án của mình, biết đâu bạn sẽ là một trong số ít người đoán đúng ngay từ lần đầu. Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.