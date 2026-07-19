Khẩn cấp xây khu tái định cư 19 tỷ đồng cho 24 hộ dân Lai Châu mất nhà sau lũ dữ

(VTC News) -

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND về Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.

Theo quyết định, địa phương sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung nhằm khẩn trương di dời các gia đình bị mất nhà do thiên tai đến nơi ở mới, bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.

Cùng với việc bố trí chỗ ở, dự án cũng hướng tới hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Sau trận lũ quét kinh hoàng, khu dân cư đội 11, xã Mường Than vẫn phủ kín bùn đất, cây gãy đổ và những đống đổ nát. (Ảnh: Minh Đức)

Dự án được quy hoạch phục vụ khoảng 24 hộ dân bị mất nhà sau thiên tai. Khu tái định cư sẽ được san tạo khoảng 10.000 m² mặt bằng, xây dựng nhà ở cấp IV cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu gồm: đường giao thông nội bộ, cấp điện, cấp và thoát nước, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 19 tỷ đồng, sử dụng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn tất việc tiếp nhận mặt bằng và khởi công từ ngày 20/7/2026.

Việc triển khai dự án được thực hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7 khiến xã Mường Than xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Thiên tai làm nhiều nhà ở và công trình hạ tầng bị hư hỏng, đồng thời đặt nhiều khu dân cư trước nguy cơ mất an toàn.

Đây là giải pháp cấp bách nhằm nhanh chóng đưa các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, xây dựng nơi ở mới an toàn, ổn định theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai và xây dựng.

Theo quyết định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao quản lý, tổ chức thực hiện công trình. Các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí kinh phí, thiết kế mẫu nhà ở, lập danh sách các hộ tái định cư và triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, sớm ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Trong đợt mưa lũ những ngày qua, tỉnh Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, tính đến 17h ngày 18/7, mưa lũ khiến 4 người chết, gồm: anh Lò Văn Ch. (31 tuổi), cháu Phạm Xuân Tr. (8 tuổi) và chị Phạm Thị L. (32 tuổi), cùng trú tại bản Chít, xã Mường Than; cháu Bàn Thị L. (10 tuổi, trú bản Nậm Sáng, xã Mường Than).

4 người đang mất tích gồm: bà Lường Thị X. (45 tuổi), bà Đỗ Thị H. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi), cháu Phạm Bảo Ch. (11 tuổi), cùng trú tại bản Chít.

Mưa lũ cũng khiến 9 người bị thương (7 người tại Mường Than, 1 người tại Pa Ủ, 1 người tại Hua Bum).