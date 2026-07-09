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Xuất bản ngày 09/07/2026 01:26 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 01:26 PM

Thử thách Toán học: Vì sao 1 + 1 = 10?

(VTC News) -

Khi những con số quen thuộc bỗng chốc đảo lộn quy tắc thông thường, liệu có ẩn số nào đằng sau phép tính đầy bất ngờ này?

Khoảnh khắc bối rối trên bảng đen: Cả cô giáo và học sinh trong lớp học đều đang đăm chiêu suy nghĩ trước câu đố vui Toán học: 1 + 1 = 10?

Ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của các học sinh hướng về phía trước, tự hỏi liệu đây nhầm lẫn hay một quy luật hoàn toàn khác chưa được bật mí.

Câu hỏi đặt ra thách thức khả năng suy luận vượt giới hạn toán học cơ bản mà không để lộ bất kỳ gợi ý nào về đáp án thực sự.

Thử thách Toán học: Vì sao 1 + 1 = 10? (Ảnh minh họa)

Thử thách Toán học: Vì sao 1 + 1 = 10? (Ảnh minh họa)

Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé!

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.

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