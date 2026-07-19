Giải nữ vô địch U16 Quốc gia 2026: Chủ nhà Sơn La tạo bất ngờ lớn

(VTC News) -

Chiều 19/7, ễ khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 đã diễn ra tại sân vận động phường Chiềng Sinh (tỉnh Sơn La). Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 quy tụ bốn đội bóng gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phong Phú Hà Nam và chủ nhà Sơn La.

Đây là sân chơi thường niên có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống các giải trẻ quốc gia, góp phần đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới bổ sung lực lượng cho các đội tuyển trẻ cũng như ĐTQG nữ Việt Nam trong tương lai.

Hà Nội (áo hồng) bị Sơn La cầm hòa.

Trận đấu đầu tiên của giải năm nay là cuộc đọ sức giữa Sơn La và Hà Nội. Được chơi trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, Sơn La tỏ ra tự tin và được tiếp thêm sức mạnh. Họ kiên trì đeo bám đối thủ, bất chấp phía bên kia chính là ứng viên vô địch của giải.

Ngược lại, Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam như Hà Vi, Yến Vi hay Ngọc Ánh. Đội bóng Thủ đô sớm cho thấy sự khoa học và bài bản trong cách phối hợp và tổ chức trận đấu. Nhưng chính Sơn La lại thể hiện được sự quyết tâm cùng nền tảng thể lực ấn tượng.

Họ có những cơ hội cho riêng mình nhưng không thể tận dụng. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, HLV Đặng Quốc Tuấn bắt đầu có những điều chỉnh nhân sự và sớm phát huy hiệu quả. Hà Nội dồn ép đối thủ nhiều hơn và khiến khung thành Sơn La nhiều phen chao đảo. Dẫu vậy, đây không phải ngày mà các chân sút áo hồng chơi thực sự hiệu quả.

Trong những phút cuối trận, đến lượt HLV Lường Văn Chuyên yêu cầu học trò chơi tập trung và đội chủ nhà đã đứng vững. Kết thúc trận đấu, Sơn La cầm hòa Hà Nội với tỉ số 0-0 và giành điểm số đầu tiên.