'Chiến binh 4 chân' từng tìm kiếm người ở Làng Nủ, nay vào Mường Than cứu nạn

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ nhiệm Bộ môn Tìm kiếm cứu nạn (Trường Trung cấp 24 Biên phòng), Đội trưởng Đội chó nghiệp vụ - cho biết từ 5h20 sáng, hai quân khuyển cùng các huấn luyện viên đã bắt đầu làm nhiệm vụ. Trong ngày, chó nghiệp vụ phát hiện 2 vị trí nghi có dấu hiệu nạn nhân. Một điểm đã được đào bới nhưng chưa có kết quả, điểm còn lại vẫn đang tiếp tục được rà soát.