Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người dân bàng hoàng không thể nhận ra bản làng

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), người dân bàng hoàng nhìn bản làng chỉ còn lại đống đổ nát.
Chỉ trong khoảng 3 tháng, 6 người này ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Sơn La đã có được một điểm quý giá trước Hà Nội trong ngày khai màn Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2026.
Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết sau hai trận toàn thắng ở giải U17 Quốc gia - cúp Rồng Đỏ 2026.
Phong Phú Hà Nam vừa nhận thất bại ở lượt 7 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam hai kẻ cưỡng đoạt tài sản bằng cách thu tiền “bảo kê” tàu thuyền neo đậu trên sông Đá Bạc.
Lionel Messi không tách khỏi trận đấu khi đi bộ mà liên tục quan sát, chỉ dẫn đồng đội và tìm vị trí để tung ra đòn quyết định.
Khói bụi từ các đám cháy rừng bao trùm thành phố New York ở Mỹ, khiến chất lượng không khí giảm mạnh và làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn diện hoạt động của trang trại nơi xảy ra tai nạn.
2 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát, nỗi đau mất mát vẫn bao trùm vùng tâm lũ.
Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực.
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(VTC News) - XSMB 19/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 19/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác.
Giữa tâm lũ Mường Than, anh Phan Văn Hoan (ở Lai Châu) lái chiếc máy cày của gia đình mở đường, chở lực lượng cứu hộ và hỗ trợ người dân vượt vùng nước xiết.
Đội tuyển Việt Nam giành 6/6 huy chương tại Olympic Toán quốc tế 2026, gồm 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, vươn lên xếp thứ 5 toàn đoàn.
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