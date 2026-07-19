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Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người dân bàng hoàng không thể nhận ra bản làng Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), người dân bàng hoàng nhìn bản làng chỉ còn lại đống đổ nát.

Đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch ra thị trường tiêu thụ, 6 người bị khởi tố Chỉ trong khoảng 3 tháng, 6 người này ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Giải nữ vô địch U16 Quốc gia 2026: Chủ nhà Sơn La tạo bất ngờ lớn Sơn La đã có được một điểm quý giá trước Hà Nội trong ngày khai màn Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2026.

Xác định đội đầu tiên vào tứ kết giải U17 Quốc gia 2026 Hà Nội trở thành đội đầu tiên giành quyền vào tứ kết sau hai trận toàn thắng ở giải U17 Quốc gia - cúp Rồng Đỏ 2026.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2026: Trần Thị Duyên phản lưới, Phong Phú Hà Nam thua trận Phong Phú Hà Nam vừa nhận thất bại ở lượt 7 giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Công an Quảng Ninh bắt giữ 2 kẻ thu tiền ‘bảo kê’ tàu neo đậu trên sông Đá Bạc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam hai kẻ cưỡng đoạt tài sản bằng cách thu tiền “bảo kê” tàu thuyền neo đậu trên sông Đá Bạc.

Vì sao Messi đi bộ vẫn nguy hiểm? Lionel Messi không tách khỏi trận đấu khi đi bộ mà liên tục quan sát, chỉ dẫn đồng đội và tìm vị trí để tung ra đòn quyết định.

Người Mỹ 'ngạt thở' với khói bụi cháy rừng Khói bụi từ các đám cháy rừng bao trùm thành phố New York ở Mỹ, khiến chất lượng không khí giảm mạnh và làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Tai nạn ở trại nuôi lợn làm 5 người chết: Phó Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng' Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn diện hoạt động của trang trại nơi xảy ra tai nạn.

'Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ' 2 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), nhiều gia đình vẫn mòn mỏi tìm kiếm người thân giữa đống đổ nát, nỗi đau mất mát vẫn bao trùm vùng tâm lũ.

Tái chiến Iran, ông Trump chơi canh bạc tất tay trước bầu cử Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tái khởi động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, sau khi cho rằng bản ghi nhớ ký ngày 17/6 không còn hiệu lực.

XSMB 19/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/7/2026 (VTC News) - XSMB 19/7/2026, kết quả xổ số miền Bắc hôm nay, chủ nhật ngày 19/7 được cập nhật trực tiếp lúc 18h15. Theo dõi XS miền Bắc hôm nay mới, chính xác.

Người đàn ông Lai Châu lái máy cày mở đường cứu nạn giữa vùng lũ dữ Giữa tâm lũ Mường Than, anh Phan Văn Hoan (ở Lai Châu) lái chiếc máy cày của gia đình mở đường, chở lực lượng cứu hộ và hỗ trợ người dân vượt vùng nước xiết.