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Xuất bản ngày 08/07/2026 02:17 PM
Xuất bản ngày 08/07/2026 02:17 PM

Cái gì càng thêm nước càng nhẹ?

(VTC News) -

Nghe qua tưởng phi lý, nhưng "cái gì càng thêm nước càng nhẹ?" lại là câu đố mẹo khiến nhiều người bất ngờ khi biết lời giải.

Thoạt nghe, hầu hết mọi người đều cho rằng câu hỏi này “có vấn đề”. Bởi theo quy luật thông thường, thêm nước đồng nghĩa với việc khối lượng tăng lên, làm sao có thể nhẹ hơn được?

Chính vì suy nghĩ ấy mà không ít người đưa ra những đáp án như miếng bọt biển, chiếc thuyền hay quả bóng. Dù mỗi cách lý giải đều có điểm hợp lý, chúng vẫn chưa thực sự giải thích được ý nghĩa của câu đố.

Cái gì càng thêm nước càng nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Cái gì càng thêm nước càng nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Điều thú vị là đáp án không yêu cầu bạn vận dụng kiến thức vật lý hay toán học. Thứ cần thay đổi chỉ là cách nhìn.

Trong tiếng Việt, từ “nhẹ” không chỉ dùng để nói về trọng lượng. Người ta còn dùng từ này để diễn tả cảm giác, trạng thái hoặc mức độ của một sự việc. Khi hiểu theo nghĩa đó, câu đố sẽ trở nên dễ giải hơn rất nhiều.

Vì vậy, đừng vội nghĩ đến những chiếc bình hay vật chứa nước. Hãy thử liên tưởng đến những điều quen thuộc trong cuộc sống mà chỉ cần có thêm nước, mọi thứ sẽ trở nên “nhẹ” hơn theo một cách rất khác.

Nếu đã có câu trả lời, bạn hãy chia sẻ đáp án của bạn ở phần bình luận nhé!.

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến những câu đố thú vị để bạn thử sức và rèn luyện khả năng tư duy, suy luận.

Lam Yên
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