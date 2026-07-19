Cháy bãi rác rộng hàng nghìn m², gần 400 người dập lửa

Chiều 19/7, lãnh đạo UBND xã Hải Lộc (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại một bãi rác trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên từ bãi rác Nghi Yên nên báo chính quyền địa phương.

Chính quyền xã Hải Lộc đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương án chữa cháy.

Cháy bãi rác rộng hàng nghìn m² tại xã Hải Lộc.

Theo lãnh đạo xã, khoảng 400 người được huy động tham gia dập lửa, gồm lực lượng Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Nam Nghệ An, Công ty Môi trường đô thị Vinh, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, cán bộ địa phương và người dân.

Ngoài ra, 6 xe cứu hỏa được điều động liên tục phun nước vào khu vực cháy. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt do bãi rác có diện tích lớn, các ô chôn lấp rộng hàng nghìn mét vuông khiến việc tiếp cận và xử lý gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo xã cho biết, tro tàn từ vụ cháy phát tán lan sang rừng phòng hộ ở kế bên.

“Điều chúng tôi lo ngại nhất hiện nay là khói độc phát sinh từ việc túi nilon và các loại rác thải nhựa bị cháy. Đây là loại khói rất nguy hiểm đối với lực lượng chữa cháy nếu không được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ. Chính quyền ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân...”, vị lãnh đạo xã nhấn mạnh.