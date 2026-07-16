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Xuất bản ngày 16/07/2026 01:03 PM
Xuất bản ngày 16/07/2026 01:03 PM

Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng?

(VTC News) -

Không phải cá sấu, cá mập hay bất kỳ loài động vật nào, đáp án của câu đố "Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng?" lại nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Ngay khi đọc câu hỏi, nhiều người sẽ nghĩ đến một loài động vật có hàm răng đặc biệt hoặc sở hữu bộ răng rất lớn. Không ít đáp án như cá sấu, cá mập, hà mã hay cá voi được đưa ra vì đều nổi tiếng với hàm răng khỏe.

Tuy nhiên, tất cả đều mắc một điểm chung: Chúng đều biết ăn.

Đó cũng chính là “cái bẫy” của câu đố. Từ “con” trong tiếng Việt không phải lúc nào cũng dùng để chỉ động vật. Trong đời sống hằng ngày, rất nhiều đồ vật cũng được gọi bằng từ “con”, nhưng chúng hoàn toàn không phải sinh vật sống.

Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng. (Ảnh minh hoạ)

Con gì không biết ăn mà có 4 hàm răng. (Ảnh minh hoạ)

Nếu chỉ chăm chăm tìm một loài vật, bạn sẽ rất khó chạm tới đáp án. Ngược lại, chỉ cần đổi góc nhìn, lời giải sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Đây là một đồ vật quen thuộc, xuất hiện trong nhiều gia đình và được sử dụng gần như mỗi ngày. Đặc biệt, nó có tới 4 “hàm răng”, nhưng lại chẳng bao giờ biết ăn.

Đáp án bạn nghĩ đến là gì? Hãy chia sẻ ở phần bình luận và cùng khám phá thêm nhiều câu đố thú vị khác trong chuyên mục Hỏi đáp.

Lam Yên
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