Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina 2h ngày 20/7, chung kết World Cup

Theo dữ liệu nhận định trận Tây Ban Nha vs Argentina , đại diện châu Âu có cơ hội vô địch cao hơn (59,5%).

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu lúc 2h ngày 20/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ). Trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić điều hành trận đấu. Hai trợ lý Tomaž Klančnik và Andraž Kovačič cũng mang quốc tịch Slovenia, trong khi trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.

Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina của Opta nghiêng về đội bóng châu Âu. Tây Ban Nha thắng 45% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Argentina đạt 26%, còn tỷ lệ hòa là 29%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng Tây Ban Nha vô địch là 59,5%, so với 40,5% của Argentina.

Tây Ban Nha đấu với Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch EURO và nhà đương kim vô địch Copa America gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai, còn Argentina có cơ hội bảo vệ danh hiệu và nâng tổng số lần đăng quang lên bốn.

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Argentina thắng Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng năm 1966. Thành tích đối đầu sau 14 trận trên mọi đấu trường cân bằng tuyệt đối, mỗi đội có 6 chiến thắng và hai trận hòa.

Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với một bàn thua và 6 trận giữ sạch lưới. Argentina dẫn đầu về thành tích tấn công khi ghi 19 bàn, đồng thời trở thành đội thứ hai thắng 7 trận trong một kỳ World Cup sau Brazil năm 2002.

Lionel Messi và Lamine Yamal là hai tâm điểm của trận chung kết. Nếu cùng đá chính, họ tạo nên khoảng cách tuổi lớn nhất giữa hai cầu thủ đối đầu trong đội hình xuất phát của một trận chung kết World Cup. Messi cũng đứng trước lần thứ ba thi đấu ở trận tranh chức vô địch, cân bằng thành tích của Cafu.