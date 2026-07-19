Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vs Argentina 2h ngày 20/7, chung kết World Cup

Cập nhật TRỰC TIẾP tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina
TÂY BAN NHA 0 0 ARGENTINA
Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina bắt đầu lúc 2h ngày 20/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina mới nhất tại đây.
Theo dữ liệu nhận định trận Tây Ban Nha vs Argentina, đại diện châu Âu có cơ hội vô địch cao hơn (59,5%).
Thông tin trận đấu Tây Ban Nha vs Argentina
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ). Trọng tài người Slovenia Slavko Vinčić điều hành trận đấu. Hai trợ lý Tomaž Klančnik và Andraž Kovačič cũng mang quốc tịch Slovenia, trong khi trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh đảm nhiệm vai trò trọng tài thứ tư.
Dữ liệu dự đoán tỷ lệ thắng trận Tây Ban Nha vs Argentina của Opta nghiêng về đội bóng châu Âu. Tây Ban Nha thắng 45% trong 25.000 lượt mô phỏng 90 phút, Argentina đạt 26%, còn tỷ lệ hòa là 29%. Nếu tính cả hiệp phụ và luân lưu, khả năng Tây Ban Nha vô địch là 59,5%, so với 40,5% của Argentina.
Đây là lần đầu tiên nhà đương kim vô địch EURO và nhà đương kim vô địch Copa America gặp nhau trong một trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha hướng đến chức vô địch thế giới thứ hai, còn Argentina có cơ hội bảo vệ danh hiệu và nâng tổng số lần đăng quang lên bốn.
Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Argentina thắng Tây Ban Nha 2-1 ở vòng bảng năm 1966. Thành tích đối đầu sau 14 trận trên mọi đấu trường cân bằng tuyệt đối, mỗi đội có 6 chiến thắng và hai trận hòa.
Tây Ban Nha sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải với một bàn thua và 6 trận giữ sạch lưới. Argentina dẫn đầu về thành tích tấn công khi ghi 19 bàn, đồng thời trở thành đội thứ hai thắng 7 trận trong một kỳ World Cup sau Brazil năm 2002.
Lionel Messi và Lamine Yamal là hai tâm điểm của trận chung kết. Nếu cùng đá chính, họ tạo nên khoảng cách tuổi lớn nhất giữa hai cầu thủ đối đầu trong đội hình xuất phát của một trận chung kết World Cup. Messi cũng đứng trước lần thứ ba thi đấu ở trận tranh chức vô địch, cân bằng thành tích của Cafu.
Thống kê trước trận Tây Ban Nha vs Argentina đáng chú ý
43% trong tổng số trận của Tây Ban Nha và 86% trận của Argentina có trên 2 bàn.
Tây Ban Nha ghi trung bình 1,9 bàn/trận, Argentina ghi 2,7 bàn/trận sau cùng 7 trận.
Số lần dứt điểm của Tây Ban Nha đạt trung bình 16,3 lần/trận, Argentina đạt 15,6 lần/trận.
Tây Ban Nha kiểm soát bóng trung bình 64%, Argentina đạt 59%.
Số phạt góc trung bình mỗi trận của Tây Ban Nha đạt 6,4, Argentina đạt 5,3 phạt góc/trận.
Tây Ban Nha nhận trung bình 0,9 thẻ vàng/trận, Argentina nhận 1,3 thẻ vàng/trận.
Tây Ban Nha mới thủng lưới 1 bàn và giữ sạch lưới 6 trong 7 trận tại World Cup 2026.
Argentina ghi 19 bàn tại World Cup 2026, trong đó Messi đóng góp 8 bàn.
Thành tích đối đầu tổng thể giữa hai đội là cân bằng: mỗi đội thắng 6 trận và hòa 2 sau 14 lần gặp.
Link VTV Go trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina
Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Argentina trên các kênh truyền hình của VTV, nền tảng VTV Go hoặc các hệ thống truyền hình trực tuyến như FPT Play, TV360.
Link VTV Go trực tiếp bóng đá World Cup 2026 trận Tây Ban Nha vs Argentina: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Người dùng điện thoại có thể tải ứng dụng VTVgo trên Google Play hoặc App Store. Sau khi mở ứng dụng, chọn mục “Sự kiện trực tiếp” và truy cập biểu tượng World Cup 2026 để theo dõi trận đấu. Trên máy tính, truy cập website VTVgo và chọn mục “Sự kiện trực tiếp” để xem luồng phát sóng.
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