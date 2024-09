Sao Kpop 19/9: Lisa và bạn trai tỷ phú bị 'cà khịa', Momo đẹp tựa búp bê ở Milan

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 19/9.

Diễn viên Oh Ha Nee chia sẻ về cảnh nóng trong "Queen Woo"

Ra mắt với mong đợi lớn, bộ phim cổ trang Queen Woo với sự góp mặt của Ji Chang Wook nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Lấy bối cảnh vương quốc Goguryeo đầy sóng gió, bộ phim đưa khán giả vào một cuộc tranh giành quyền lực đầy kịch tính. Hoàng hậu Woo Hee, với vẻ đẹp sắc sảo và trí thông minh hơn người, trở thành mục tiêu của những âm mưu thâm hiểm.

Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc đấu tranh chính trị, phim còn gây chú ý với những cảnh quay nóng bỏng, táo bạo, đẩy câu chuyện lên đến cao trào. Trong đó, cảnh yêu đồng giới của nhân vật Sabee (do Oh Na Hee đóng) và chị gái của Hoàng hậu (do Jung Yoo Mi đóng vai), đã gây tranh cãi.

Trong cảnh này, chị gái của Woo Hee dưới ảnh hưởng của một loại thuốc bí ẩn, lầm tưởng Sabee là vua Go Nam Moo. Cả hai đã có màn thân mật dài hơn 1 phút 14 giây.

Khi được hỏi về phản ứng của công chúng đối với Queen Woo, Oh Ha Nee thừa nhận cô biết trước sẽ có ý kiến trái chiều. Cô nói rằng, "Tôi đã theo dõi các phản ứng từ khán giả. Bạn bè của tôi đều bị sốc. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn trực tiếp động viên, khen ngợi dự án".

Nữ diễn viên cũng tiết lộ cô không lo lắng khi đóng cảnh khoả thân: "Vai diễn của Sabee rất quan trọng, vì vậy tôi tập trung hơn vào việc thể hiện tốt nhân vật. Gánh nặng của cảnh khỏa thân không đè nặng lên tôi. Tất cả những gì tôi muốn là làm tốt nhất có thể", cô giải thích.

"Tuy nhiên, có một chút thất vọng khi mọi người dường như không tập trung vào diễn xuất của tôi. Tôi sẽ cảm thấy an ủi khi nghe những bình luận như 'Ngoài cảnh khỏa thân, diễn xuất của bạn đã để lại ấn tượng", Oh Na Hee nói.

Oh Ha Nee, sinh năm 1990. Cô được biết đến với các vai diễn trong The Killing Vote (SBS), Perfect Marriage Revenge (MBN) và web drama Tachyometry. Trước khi trở thành diễn viên, cô đã từng được đào tạo để trở thành một thần tượng.

Bộ phim Emily in Paris "cà khịa" Lisa (BlackPink) và bạn trai

Ra mắt vào tháng 10/2020, Emily In Paris trở thành một trong những series ăn khách nhất của Netflix. Tính đến hiện tại, phim bước sang mùa thứ 4, nội dung tiếp tục xoay quanh cuộc sống của Emily, do Lily Collins thủ vai, là một phụ nữ người Mỹ điển hình ở thủ đô nước Pháp.

Nhiều người cho rằng nhân vật Mindy trong "Emily in Paris" có nhiều điểm tương đồng với Lisa (BlackPink).

Tập 8 của phim gây xôn xao khi nhân vật Mindy - bạn thân Emily diễn cảnh múa thoát y ở Crazy Horse. Mindy được thủ vai bởi diễn viên gốc Á Ashley Park. Thiết lập nhận vật Mindy là một ca sĩ đầy tham vọng, cố gắng nổi tiếng bằng mọi cách. Đáng nói, cách khắc hoạ lại đầy tính mỉa mai, nhất là phân cảnh nhảy thoát y, nhân vật Mindy hoàn toàn để lộ ngực trần khiến người hâm mộ xôn xao.

Nhiều người cho rằng nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với Lisa (BlackPink). Cả hai cùng có bạn trai giàu có, từng làm giám khảo cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc và đặc biệt, cùng biểu diễn tại Crazy Horse.

Tuy nhiên đây chỉ là những suy đoán đến từ cộng đồng fan của Emily In Paris, Netflix vẫn chưa lên tiếng xác nhận về sự trùng hợp này. Nữ diễn viên Ashley Park, người thủ vai Mindy trong phim, từng nhiều lần tương tác với Lisa ở ngoài đời.

Momo đẹp tựa búp bê tại Milan

Momo, thành viên TWICE là một trong những sao Hàn tham dự Tuần lễ Thời trang Milan. Với tư cách là Đại sứ châu Á của Onitsuka Tiger, sự xuất hiện của Momo lập tức được truyền thông quốc tế săn đón.

Tạo hình của Momo tại Tuần lễ Thời trang Milan nhận được nhiều lời khen ngợi. Mái tóc bob vàng óng, lối trang điểm nhẹ nhàng cùng chiếc áo khoác đen cá tính đã giúp cô nàng nhà JYP ghi điểm tuyệt đối.

Momo (TWICE) gây xôn xao với nhan sắc đẹp tựa búp bê ở Milan.

Momo cho biết ý tưởng của bộ trang phục này được bàn luận kỹ lưỡng với nhà thiết kế trước đó một ngày. Phần áo khoác được điểm xuyết bằng trang sức lấp lánh cùng thiết kế trễ vai, khoe trọn đường nét xương quai xanh của nữ thần tượng. Thành viên TWICE luôn nở nụ cười trên môi, thân thiện vẫy tay chào phóng viên và người hâm mộ.

Nhan sắc của Momo Momo ngày càng thăng hạng, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Hàng loạt mỹ từ như "búp bê sống", "thiên thần" được dành tặng cho Momo.