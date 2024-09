Sao Kpop 14/9: Ca sĩ thần tượng bị truy tố vì tội tấn công tình dục

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 13/9.

Cựu thành viên NCT bị truy tố vì tội tấn công tình dục

Ngày 13/9, đồn cảnh sát Bangbae Seoul thông báo rằng Taeil đã được chuyển đến công tố mà không bị giam giữ vào ngày 12/9. Theo thông tin được xác nhận, cảnh sát đã bắt giữ cựu thành viên NCT sau khi nhận được báo cáo từ nạn nhân vào ngày 13/6.

Trong khi đó, SM Entertainment đã thông báo Taeil bị loại khỏi nhóm sau khi bị liên quan đến một vụ tấn công tình dục. Tin tức này khiến khán giả Hàn Quốc và người hâm mộ ngỡ ngàng.

Trên các diễn đàn về Kpop, nhiều người bình luận: "Thật điên rồ"; "Anh ta đã làm điều này vào ngày sinh nhật của mình à?"; "Thật ghê tởm"; "Có nhiều hơn một nạn nhân không?"; "Anh ta là một tội phạm"; "Không thể tin được đó là vì tội tấn công tình dục"; "Điều này thật khó hiểu"....

Taeil (tên đầy đủ là Moon Taeil) sinh năm 1994, là thành viên hát chính của NCT và các nhóm nhỏ NCT U, NCT 127 nhờ sở hữu giọng ca nội lực ấn tượng. Những bài hát nổi bật của anh gồm Without you, Sound of your heart, Purple... Ngoại hình của Taeil cũng rất được fan yêu thích bởi đem lại cho người đối diện cảm giác chín chắn, trưởng thành và rất đáng tin cậy.

Diễn viên nhí của "Reply 1988" khác lạ khi trưởng thành

Reply 1988 là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng nhớ nhất, theo dõi câu chuyện về năm học sinh ở phường Ssangmun, những người lớn lên cùng nhau và vượt qua những thử thách của tuổi trưởng thành.

Một trong những nhân vật được yêu thích nhất, mặc dù có vai trò nhỏ, là Jinjoo (do Kim Seol thủ vai), người đóng vai em gái nhỏ của Sung Sunwoo (do Go Kyung Po thủ vai). Trong suốt các tập phim, cô bé đã khiến cư dân mạng cười với những hành động đáng yêu của mình.

Gần đây, một tài khoản Instagram được sử dụng để cập nhật cho người hâm mộ hình ảnh của Kim Seol như đang giảng bài trong một lớp học. Nữ diễn viên hiện đang học trung học và trông trưởng thành hơn nhiều so với khi cô tham gia Reply 1988. Mặc dù có vẻ như Kim Seol đang tập trung vào việc học nhưng người hâm mộ vẫn mong đợi diễn xuất của cô bé.

NewJeans phải bồi thường 5.500 tỷ đồng nếu rời khỏi HYBE.

Mới đây, NewJeans đã livestream và ra "tối hậu thư" yêu cầu HYBE trả lại ADOR như ban đầu với Min Hee Jin là CEO, thời hạn là trước ngày 25/9. Theo các chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc suy đoán, NewJeans có khả năng sẽ nộp đơn xin tạm đình chỉ hợp đồng độc quyền với HYBE nếu như yêu cầu này không được đáp ứng vào sau ngày 25/9.

Nếu HYBE không đáp ứng yêu cầu của NewJeans trước ngày 25/9, nhóm có thể sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý để tạm ngừng hợp đồng độc quyền. Theo quy định chung, một nghệ sĩ muốn chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty giải trí sẽ phải gửi một yêu cầu chính thức đến công ty. Sau đó, công ty sau đó sẽ có khoảng 2 tuần để xem xét và đưa ra quyết định.

Tình hình pháp lý giữa Min Hee Jin, NewJeans và HYBE đang trở nên căng thẳng. Nếu muốn "tự do" ngay lập tức, NewJeans có thể lựa chọn chấm dứt hợp đồng và chịu khoản bồi thường lên đến 5.500 tỷ đồng.

Số tiền này được ước tính dựa theo quy định của Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc. Phí chấm dứt hợp đồng được tính bằng cách lấy doanh thu trung bình hàng tháng của thần tượng trong 2 năm qua nhân với số tháng còn lại trong hợp đồng (tính từ thời điểm muốn dừng hợp đồng sớm).