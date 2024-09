Sao Kpop 12/9: Jung Hae In nói về tin đồn hẹn hò, Hyun Bin nhắc về con trai

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 12/9.

Jung Hae In và Jung So Min hẹn hò?

Tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Jung Hae In và Jung So Min đang trở nên nóng hơn bao giờ hết sau khi cả hai xác nhận sẽ cùng thực hiện bộ ảnh tại Bali, Indonesia vào ngày 24/9. Đáng chú ý, chuyến đi này diễn ra ngay sau khi bộ phim Love Next Door kết thúc ghi hình, và chỉ một tuần trước đó, cặp đôi đã có một bộ ảnh tạp chí Elle để quảng bá cho tác phẩm.

Việc hai diễn viên chính của một bộ phim có rating không quá cao lại cùng nhau đi du lịch nước ngoài để chụp ảnh đã khiến nhiều người đặt câu hỏi. Đặc biệt khi mà lịch trình này không nằm trong kế hoạch quảng bá ban đầu của bộ phim. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ đặc biệt giữa Jung Hae In và Jung So Min ngoài đời.

Jung Hae In và Jung So Min.

Nhiều người trong ngành giải trí cho rằng, việc cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau, từ những cảnh quay tình cảm trong phim cho đến những buổi chụp hình tạp chí, thậm chí là cả chuyến đi đến Bali, đều vượt quá giới hạn của một mối quan hệ đồng nghiệp. Họ đặt câu hỏi liệu đây có phải là một chiến lược PR để hâm nóng tên tuổi của cả hai, hay thực sự là một tình yêu đang chớm nở.

Trong buổi quảng bá bộ phim điện ảnh Veteran 2: I, The Executioner, nói về tin đồn hẹn hò, Jung Hae In đã trả lời rất mơ hồ, giải thích: "Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tôi lo rằng một bài viết có thể xuất hiện chỉ dựa trên cách diễn đạt đó". Anh giải thích rằng mặc dù cả hai đã trở nên thân thiết hơn nhưng tất cả là do bối cảnh quay phim.

"Jung So Min và tôi chỉ cách nhau có một tuổi. Hơn nữa, trong phim, nhân vật của chúng tôi là bạn thơ ấu nên sẽ thật gượng gạo nếu chúng tôi không trở nên thân thiết. Vì vậy, ngay cả trước khi bắt đầu quay, chúng tôi đều hoà hợp. Cả hai chúng tôi đều không phải là người hướng ngoại lắm, nhưng khi những người hướng nội trở nên thân thiết, có một bầu không khí nhất định. Đúng là chúng tôi đã trở nên rất thoải mái với nhau và bầu không khí bạn bè thời thơ ấu đó đã xuất hiện", nam diễn viên chia sẻ.

NewJeans tố HYBE bất công, ủng hộ CEO Min Hee Jin

Tối 11/9, NewJeans đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp có tiêu đề Những gì NewJeans muốn nói. Đầu buổi phát sóng, NewJeans lên tiếng về những bất công mà HYBE đối xử với nhóm dù nhóm đạt được thành tựu.

Các thành viên NewJeans cảm thấy không được tôn trọng. Họ lo lắng cho tương lai của chính mình lên đã quyết định lên tiếng.

Vào cuối buổi phát trực tiếp, thành viên Danielle đã bày tỏ, "Chúng tôi đang yêu cầu ADOR ban đầu được trả lại. Chúng tôi không yêu cầu bất cứ điều gì tốt hơn. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người làm tốt công việc của mình ở vị trí tương ứng. Chúng tôi hy vọng bạn chắc chắn sẽ xem xét yêu cầu của chúng tôi.

Newjeans livestream tố HYBE bất công, ủng hộ CEO Min Hee Jin.

Cô tiếp tục, "Từ quan điểm của con người, chúng tôi hy vọng bạn sẽ ngừng hành hạ CEO Min Hee Jin của chúng tôi. Thành thật mà nói, CEO của chúng tôi đang ở trong tình trạng đáng thương và HYBE dường như là một công ty vô nhân đạo. Chúng ta có thể học được gì từ một công ty như vậy?"

Minji sau đó tuyên bố, "Điều chúng tôi muốn là ADOR ban đầu do CEO Min Hee Jin dẫn dắt cả việc quản lý lẫn sản xuất. Chúng tôi đưa ra yêu cầu này vì đây là cách để cùng tồn tại hòa bình và không mâu thuẫn với HYBE. Nếu thông điệp của chúng tôi được truyền tải đúng cách, chúng tôi hy vọng Chủ tịch Bang và HYBE sẽ đưa ra quyết định sáng suốt và đưa ADOR về với trạng thái ban đầu trước ngày 25!”.

Hyun Bin hiếm hoi nhắc về con trai đầu lòng

Trong chuyến công tác tại LHP Toronto vừa qua, Hyun Bin không chỉ giới thiệu tác phẩm mới mà còn có những chia sẻ chân thành về cuộc sống gia đình. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên cởi mở nói về con trai và bà xã Son Ye Jin.

Khi được hỏi về sự hỗ trợ của Son Ye Jin trong quá trình thực hiện bộ phim, Hyun Bin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Vì cùng làm nghề diễn viên nên Ye Jin hiểu rõ những khó khăn mà tôi đang trải qua. Sự đồng cảm và ủng hộ của cô ấy là nguồn động lực lớn lao đối với tôi. Chỉ riêng sự tồn tại của cô ấy đã khiến tôi rất biết ơn. Cô ấy ủng hộ tôi trong mọi việc”.

Hyun Bin hiếm hoi nhắc về bà xã và con trai.

Nam diễn viên còn chia sẻ thêm, việc làm cha đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh vô hình: “Khi quay phim “Harbin”, con trai tôi vừa chào đời. Dù có nhiều khó khăn, tôi vẫn cảm thấy được an ủi mỗi khi nhìn thấy con mình”.

Lời chia sẻ chân thành của Hyun Bin về gia đình đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hình ảnh một người đàn ông vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng trên màn ảnh và một người chồng, người cha yêu thương ngoài đời thực đã khiến trái tim của nhiều người hâm mộ tan chảy. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu gia đình ấm áp của nam diễn viên tài năng này.