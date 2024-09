Sao Kpop 10/9: Hyun Bin làm 'náo loạn' thảm đỏ, Jennie tái xuất solo

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 10/9.

Lee Kang In hẹn hò tài phiệt đời thứ 5

Theo báo cáo từ Dispatch, cầu thủ bóng đá Lee Kang In đã bị phát hiện hẹn hò với Park Sang-hyo, một tài phiệt thế hệ thứ năm của gia đình Doosan, vào mùa xuân năm ngoái tại một nhà hàng ở Paris. Sau bữa ăn, cả hai khoác tay nhau dạo phố. Vào tháng 6, cặp đôi này cũng bị bắt gặp hẹn hò tại Sân vận động bóng chày Jamsil.

Lee Kang In bị bắt gặp hẹn hò tài phiệt đời thứ 5.

Bạn gái tin đồn của Lee Kang in là Park Sang-hyo, sinh năm 1999, hơn anh hai tuổi. Cô là cháu gái của Park Yong-sung, chủ tịch thứ 7 của Tập đoàn Doosan. Cả Lee Kang In và Park Sang-hyo đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tin đồn hẹn hò.

trước đó, Lee Kang In cũng vướng vào tin đồn hẹn hò với cựu thành viên April là Lee Naeu. Thời điểm đó, Lee Naeun đã đến thăm nơi ở của đội tuyển bóng đá quốc gia nơi Lee Kang In đang tập luyện và cầu thủ này cũng nhiều lần ghé thăm nhà cựu idol để hẹn hò.

Trước thông tin này, công ty quản lý của Lee Naeun đã làm rõ: "Cả hai là người quen. Cô ấy gặp Lee Kang In để nhận vé xem bóng đá".

Hyun Bin, Lee Dong Wook làm ''náo loạn'' liên hoan phim quốc tế

Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 49 đã trở nên đặc biệt hơn với sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc: Hyun Bin và Lee Dong Wook. Sự kiện công chiếu phim Cáp Nhĩ Tân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hai nam diễn viên đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi diện vest bảnh bao và nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh khán giả.

Hyun Bin và Lee Dong Wook tại Liên hoan phim Toronto.

BTC khẳng định buổi công chiếu của Cáp Nhĩ Tân đã tạo nên một trong những khoảnh khắc sôi động nhất. Hình ảnh đoàn phim được chia sẻ trên trang mạng xã hội chính thức của sự kiện đã chứng minh sức hút không thể phủ nhận của bộ phim, đặc biệt là sự xuất hiện của Hyun Bin và Lee Dong Wook.

Đặc biệt, hình ảnh mới nhất của Hyun Bin trên thảm đỏ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Khác hẳn với hình tượng già nua, khắc khổ trong phim Cáp Nhĩ Tân, Hyun Bin xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, điển trai, khiến nhiều người bất ngờ. Điều này càng làm tăng thêm sự mong đợi của khán giả đối với bộ phim

Jennie ra mắt sản phẩm solo vào tháng 10

Công ty quản lý OA Entertainment (ODD ATELIER ) đã xác nhận Jennie sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc solo vào tháng 10.

"Jennie đã ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm lớn của Mỹ Columbia Records và sẽ trở lại với đĩa đơn solo vào tháng 10", đại diện công ty cho biết.

Jennie sẽ trở lại với ca khúc solo mới vào tháng 10.

Columbia Records là một hãng thu âm lớn trực thuộc Sony Music Entertainment của Mỹ. Hãng thu âm là nơi quy tụ nhiều ngôi sao nhạc pop toàn cầu như Beyoncé, Adele, Harry Styles...

Sự kiện này đánh dấu một năm kể từ lần phát hành ca khúc solo cuối cùng của Jennie là You and Me vào tháng 10/2023. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên nữ thần tượng ra mắt sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi công ty YG Entertainment. Chính vì vậy, những người hâm mộ vô cùng háo hức và chờ đợi màu sắc âm nhạc cá nhân của cô.