Sao Kpop 11/9: Diễn xuất của Jisoo lại bị 'mổ xẻ', Tzuyu (TWICE) nhận 'gạch đá'

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 11/9.

Diễn xuất của Jisoo (BlackPink) lại bị 'mổ xẻ'

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Seo In Guk sẽ sánh đôi cùng Jisoo trong dự án phim truyền hình mới mang tên Monthly Boyfriend.

Monthly Boyfriend là bộ phim lãng mạn kể về việc đăng ký theo dõi bạn trai trong thế giới ảo, nơi mối quan hệ trong thế giới ảo vẫn tiếp tục diễn ra ngoài đời thực. Bộ phim được đặt dưới sự chỉ đạo của đạo diễn tài năng Kim Jeong Sik, người đã từng làm nên thành công của Cô nàng mạnh mẽ Gang Nam Soon và Những quý cô say xỉn.

Jisoo và Seo In Guk sẽ sánh đôi trong bộ phim hài lãng mạn.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của thành viên BlackPink với diễn xuất. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lo ngại về khả năng diễn xuất của Jisoo trong phim mới. Jisoo từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về vai diễn trước.

"Tôi ước Seo In Guk đóng vai chính trong một bộ phim khác"; "Thật đáng kinh ngạc khi Jisoo được chọn đóng phim mặc dù diễn xuất của cô ấy rất tệ"; "Tôi nghĩ Seo In Guk sẽ đảm nhận tất cả phần diễn xuất…"'; “Tôi xem tất cả các dự án của Seo In Guk… Tôi thực sự ghét việc anh ấy đóng cùng một người diễn xuất kém"; "Tôi thực sự hy vọng Jisoo đã diễn xuất tốt hơn…",... là những ý kiến của khán giả. Người hâm mộ hy vọng rằng kỹ năng diễn xuất của Jisoo đã được cải thiện.

Tzuyu (TWICE) bị chỉ trích vì 'không có thần thái trên sân khấu'

Mới đây, Tzuyu đã ra mắt solo với Run Away và đã quảng bá ca khúc này trên nhiều chương trình âm nhạc. Theo đó, cư dân mạng cho rằng Tzuyu không có thần thái sân khấu khi biểu diễn. Họ cảm thấy Tzuyu không phù hợp để ra mắt solo.

Một số ý kiến cho rằng Tzuyu sẽ được hưởng lợi từ việc tham gia một subunit nhỏ hơn là hoạt động một mình. Có người thậm chí đã so sánh cô với cựu thành viên IZ*ONE, Hyewon, người trước đây đã bị chỉ trích vì thiếu thần thái khi biểu diễn.

Tzuyu nhận ''gạch đá'' vì thiếu thần thái trên sân khấu dù đã hoạt động trong ngành gần 10 năm.

Người hâm mộ nhanh chóng bảo vệ thần tượng, chia sẻ các clip về màn trình diễn trước đây của Tzuyu và ca ngợi cách cô làm sáng bừng sân khấu. Một số người khác đã khen ngợi những màn trình diễn gần đây phù hợp với phong cách và tính cách của nữ thần tượng.

Chia sẻ về mong muốn ra mắt solo, Tzuyu chia sẻ: "Khi công chúng nghĩ đến tôi, họ sẽ nghĩ đến hình ảnh tươi sáng và đáng yêu tôi là em út trong nhóm. Vì thế tôi muốn thể hiện hình ảnh một Tzuyu đầy tự tin và mãnh liệt trong ca khúc chủ đề lần này".

Suga (BTS) bị truy tố theo thủ tục rút gọn

Văn phòng Công tố quận Tây Seoul vừa đưa ra quyết định truy tố Suga (BTS) về tội lái xe máy điện khi say rượu theo thủ tục rút gọn vào ngày 10/9. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h15 tối ngày 6/8, Suga đã bị phát hiện điều khiển xe scooter điện trong trạng thái không tỉnh táo với nồng độ cồn trong máu đo được là 0,227% gần khu vực Hannam-dong, Seoul.

Giới pháp lý cho rằng là Suga sẽ nhận được quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn.

Đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông như lái xe khi say rượu lần đầu, cơ quan tố tụng thường áp dụng hình thức truy tố rút gọn để tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Do đó, giới pháp lý cho rằng là Suga sẽ nhận được quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn do là lần đầu phạm tội và chưa gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, hình phạt cụ thể sẽ được tòa án quyết định dựa trên mức độ vi phạm và các yếu tố liên quan khác.

Vụ việc của Suga đã gây xôn xao dư luận và trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông trong những ngày qua. Scandal của Suga ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của BTS, thậm chí nhiều người hâm mộ đã ''quay lưng'' và yêu cầu anh rời nhóm.