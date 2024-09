Sao Hoa ngữ 1/9: Phim của Nhiệt Ba bị chê cẩu thả, Trần Quán Hy già nua tuổi 43

(VTC News) -

Phim kinh điển của Châu Tinh Trì được chiếu lại sau 28 năm doanh thu lẹt đẹt

Theo Sohu, ngày 31/8, bộ phim Thực thần của Châu Tinh Trì đã ra mắt tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây vốn là bộ phim cũ từ cách đây 28 năm và được phát hành dưới dạng phiên bản phục chế có độ nét cao giúp những người yêu nghệ thuật có thể hồi tưởng lại tác phẩm điện ảnh kinh điển thập niên 80 - 90.

Tính đến 19h ngày 31/8 (giờ Bắc Kinh), doanh thu phòng vé của phim chỉ đạt 2,2 triệu NDT (hơn 7,7 tỷ VND). Với con số này, Thực thần không lọt vào top 10 phim có doanh thu ấn tượng nhất ngày ra mắt.

Phim "Thực thần" (1996) của Châu Tinh Trì được chiếu lại sau 28 năm.

Thực thần ra mắt lần đầu vào năm 1996 tại Hong Kong (Trung Quốc) và thu về hơn 40 triệu HKD, đứng thứ hai doanh thu phòng vé năm đó. Phim có sự tham gia của các diễn viên Châu Tinh Trì, Mạc Văn Úy, Ngô Mạnh Đạt, La Gia Anh, Tiết Gia Yến.

Năm 1997, Mặc Văn Úy được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 16 và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã lần thứ 34 cho bộ phim này.

Thực thần kể về nhân vật tên Châu Tinh Trì (Châu Tinh Trì đóng) là một thần nấu ăn nổi tiếng trong ngành phục vụ ăn uống. Sau một đêm, Trì bị một thế lực gài bẫy rơi xuống đáy cuộc đời. May mắn thay, cậu đã gặp được chị Gà Tây (Mạc Văn Úy) một người phụ nữ bán mì ngoài chợ trời cũng là người hâm mộ "thần ăn". Được sự giúp đỡ của Gà Tây, Châu Tinh Trì quyết lấy lại vị thế của mình và đứng ra thách thức với một kẻ đáng gờm để giành lại danh hiệu cũ.

Chương Tử Di được khen đẹp như nữ hoàng trên thảm đỏ Venice

Mới đây, Chương Tử Di xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Babygirl với vai trò giám khảo Liên hoan phim Venice năm nay. Trong ảnh, người đẹp xuất hiện trên sân khấu trong bộ váy đính sequin màu hồng, khoe vẻ đẹp nữ tính dịu dàng, thanh lịch và sang trọng.

Chương Tử Di được khen hết lời vì khí chất quyến rũ, sang trọng tại LHP Venice.

Được biết, Chương Tử Di là giám khảo châu Á duy nhất tại LHP Venice năm nay. Trước đó, nữ diễn viên 45 tuổi đưa cả con gái riêng đi dự thảm đỏ trong ngày khai mạc.

Mỹ nhân sinh năm 1979 ghi dấu với nhiều bộ phim như Ngọa hổ tàng long 2, Anh hùng, Hồi ức một geisha... Bộ phim điện ảnh gần đây nhất của cô là Tương viên lộng (She's Got No Name). Bộ phim gây chú bởi hơn một nửa dàn trai gái xinh đẹp của showbiz đều tề tựu trong tác phẩm này như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lôi Giai Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ...

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê cẩu thả

Là nữ diễn viên hàng đầu sinh sau năm 1990, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục nhận được lời mời đóng phim dù diễn xuất của cô chỉ ở mức trung bình. Sau khi hoàn tất các cảnh quay trong Kiêu khởi thanh nhưỡng với Trần Tinh Húc, "mỹ nữ Tân Cương" sẽ nhập đoàn phim Mộ Tư Từ đóng cùng Trần Phi Vũ - con trai đạo diễn Trần Khải Ca.

Địch Lệ Nhiệt Ba “nên duyên” cùng Trần Phi Vũ trong phim mới.

Theo 163, Mộ Tư Từ đã chính thức khởi quay từ ngày 31/8. Do phải tham gia một sự kiện của thương hiệu thời trang, Địch Lệ Nhiệt Ba không gia nhập đoàn cùng dàn diễn viên chính. Vì nữ chính vắng mặt nên Trần Phi Vũ là người có những cảnh quay đầu tiên. Mới đây, hình ảnh Trần Phi Vũ xuất hiện trên phim trường Mộ Tư Từ được người hâm mộ đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý.

Có thể thấy bộ phim lấy bối cảnh thời Bắc Tống. Trang phục mà nam diễn viên sinh năm 2000 mặc là phục trang chính thức thời bấy giờ, với áo khoác đỏ, thắt lưng bản rộng màu đen pha vàng.

Tạo hình đầu tiên của Trần Phi Vũ (bên phải) bị đem ra “mổ xẻ”, bàn tán vì giống trang phục Trần Hiểu mặc trong "Mộng hoa lục" (2022).

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra trang phục mà Trần Phi Vũ mặc rất giống trang phục mà Trần Hiểu mặc khi đóng Mộng hoa lục vào năm 2022. Thậm chí, các chi tiết nhỏ nhất cũng giống y hệt nhau.

Đầu tiên là hoa văn được in chìm trên áo. Trang phục mà Trần Hiểu mặc được thêu hoa văn chìm hình bông hoa. Điều này cũng vô tình giống với trang phục mà Trần Phi Vũ mặc trong phim Mộ Tư Từ. Không những thế, ngay cả vị trí các họa tiết cũng giống nhau.

Thứ hai là thắt lưng của cả hai đều có màu đen dát vàng hình vuông. Điểm khác biệt là bộ đồ ông xã Trần Nghiên Hy mặc là hoàn toàn mới và vàng sáng bóng, trong khi đó, trang phục mà sao nam 10X mặc màu đã xỉn và lớp mạ vàng bị bong ra.

Điều đáng nói, người chịu trách nhiệm tạo hình thiết kế phục trang cho Mộng hoa lục và Mộ Tư Từ đều là một người: Stylist Hoàng Vi. Vì lý do này, người hâm mộ của Trần Phi Vũ cáo buộc ê-kíp không may đồ mới cho diễn viên để tiết kiệm tiền.

"Hoàng Vi trực tiếp lấy bộ đồ cũ Trần Hiểu mặc cách đây 2 năm cho Trần Phi Vũ. Mặc lại đồ cũ đã lên phim khó tránh khỏi cảm giác trông rẻ tiền", một cư dân mạng bình luận.

Hơn nữa, một số cư dân mạng cho rằng, chất lượng tổng thể của phục trang của diễn viên trong Mộ Tư Từ trông quá kém, không xứng đáng với một bộ phim truyền hình kinh phí lớn được mệnh danh là cấp S+ (là phim được đầu tư nhiều nhất của các nền tảng).

Hiện tại, nhiều fan của Địch Lệ Nhiệt Ba khá lo lắng cho cô khi tạo hình phim vẫn chưa được tung ra.

Không nhận ra mỹ nam Trần Quán Hy ở tuổi 43

Ngày 31/8, từ khóa "hình ảnh gần đây của Trần Quán Hy tuổi 43" lọt top hot search weibo với hơn 65 triệu lượt đọc cùng 5000 lượt thảo luận.

Trong ảnh, "mỹ nam màn ảnh" vạn người mê bế con gái nhỏ, nở nụ cười rạng rỡ khi chụp hình. Có thể thấy, ở tuổi 43, Trần Quán Hy trông khá xuống sắc với khóe mắt lộ rõ vết chân chim, làn da ngăm có nhiều nếp nhăn. Nhiều người nhận xét khó mà nhận ra đây là tài tử điện ảnh đình đám thuở nào.

Hình ảnh hiện tại của Trần Quán Hy ở tuổi 43 (ảnh trái) và quá khứ.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi suýt không nhận ra nam diễn viên Thiên cơ biến vì trông như "ông chú". Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, việc già đi là chuyện bình thường, không phải ai cũng duy trì được thanh xuân tươi trẻ.

"40 là rào cản đối với một người đàn ông, anh ấy thay đổi cũng là chuyện thường tình, không phải ai cũng ngăn được quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể", "Những nếp nhăn trên khuôn mặt của Trần Quán Hy đã khẳng định rõ một điều, dù có đẹp trai đến mấy thì cũng phải bảo dưỡng nhan sắc thật tốt".

"Việc có nếp nhăn trên khuôn mặt ở tuổi bốn mươi là điều bình thường, bạn có chắc khi chúng ta bằng tuổi anh ấy vẫn giữ được thanh xuân không", "Trông Trần Quán Hy bế con gái rất tình cảm, có thể thấy cuộc sống anh ấy rất hạnh phúc. Trước đây anh ấy là nam thần và bây giờ vẫn vậy, khí chất không phải ai cũng có được", "Anh ấy giờ đã chẳng hoạt động nghệ thuật, tại sao phải để ý lời nhận xét của mọi người chứ"... là những bình luận của cư dân mạng.