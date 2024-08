Sao Hoa ngữ 30/8: Lý Liên Kiệt đóng phim mới, Châu Tinh Trì quay Tây Du Ký

(VTC News) -

Lý Liên Kiệt đóng phim cùng Ngô Kinh, Tạ Đình Phong

Ngày 29/8, Diễn đàn Lực lượng điện ảnh mới Trung Quốc lần thứ 7 được tổ chức. Tại đây, Chủ tịch Alibaba Pictures Lý Tiệp đã chính thức công bố dự án phim điện ảnh Phiêu nhân (Blades of the guardians) do Viên Hòa Bình đạo diễn, Ngô Kinh sản xuất.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt và Vu Thích. Phim đã bắt đầu quay vào tháng 7 và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Poster đầu tiên phim "Phiêu nhân" được công bố.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo Sohu, trước đó, giới phim ảnh đã có tin đồn Lý Liên Kiệt và sao trẻ Vu Thích đóng phim Phiêu nhân của Ngô Kinh. Tuy nhiên, khi đó, tin tức chưa được xác thực.

Đây sẽ lần xuất hiện đầu tiên của Lý Liên Kiệt trong một bộ phim hành động Trung Quốc sau 8 năm. Tác phẩm điện ảnh Trung Quốc cuối cùng mà ông tham gia là Phong thần bảng (2016). Năm 2020, Lý Liên Kiệt có tham gia một vai phụ trong Hoa mộc lan, tuy nhiên, đây là tác phẩm do Mỹ sản xuất.

Dàn diễn viên chính gồm (từ trái sang phải): Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt và Vu Thích.

Việc Lý Liên Kiệt tái xuất đóng phim ở tuổi 61 khiến nhiều khán giả thích thú. Đặc biệt, Phiêu nhân còn được coi là phim bom tấn có sự “nhào nặn” của loạt cây đa, cây đề trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Một cái tên khác gây chú ý không kém là Vu Thích. Vu Thích là sao trẻ duy nhất góp mặt trong bộ phim đình đám này. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1996 được khán giả biết đến qua vai diễn Cơ Phát trong Phong thần tam bộ khúc.

"Nữ thần thế hệ mới" Bạch Lộc phủ nhận chuyện hẹn hò với đàn em

Theo Sohu, phía nữ diễn viên Bạch Lộc lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò với Ngao Thụy Bằng. Studio của Bạch Lộc viết: "Nữ diễn viên đang nghỉ ngơi, xin đừng có làm phiền cô ấy bằng những chuyện lố bịch nhàm chán nữa".

Trước đó, công ty Hoan Ngu đơn vị quản lý của Bạch Lộc cũng ra văn bản phủ nhận chuyện yêu đương của nghệ sĩ đồng thời cho biết, đang tiến hành thu thập bằng chứng để khởi kiện những tài khoản tung tin đồn thất thiệt.

Bạch Lộc phủ nhận thông tin hẹn hò với Ngao Thụy Bằng.

Vu Chính - CEO sáng lập công ty Hoan Ngu cũng lên tiếng bức xúc thay cho "gà nhà" được ông ưu ái: "Tại sao nữ diễn viên luôn phải tự đứng ra đính chính mấy tin đồn thất thiệt? Chẳng lẽ mấy người tung tin đồn đó không bị trừng phạt hả?".

Tin đồn Bạch Lộc hẹn hò Ngao Thụy Bằng xuất hiện sau khi cả hai hiện đóng chung trong phim cổ trang Bạch nguyệt phạn tinh. Một tài khoản cho biết, Ngao Thụy Bằng đã tặng Bạch Lộc một chiếc quạt điện nhỏ và cả hai bí mật hẹn hò.

Thông tin tặng quạt sau đó được diễn viên Tô Mộng Vân (từng đóng Châu Sinh như cố cùng Bạch Lộc) lên tiếng minh oan: "Chiếc quạt đó là do tôi tặng đó, đừng khiến Bạch Lộc sợ, cô ấy không dám dùng đồ tôi tặng trên phim trường nữa”.

Ngoài chiếc quạt điện, fan cũng soi ra cặp đôi Bạch Lộc - Ngao Thụy Bằng dùng nhiều đồ giống nhau như giày, áo, tai nghe,... Trong quá trình quay phim, hai diễn viên cũng liên tục có những hành động thân thiết trên mức tình bạn.

Bạch Lộc được coi là "nữ thần thế hệ mới" của làng giải trí Hoa ngữ. Người đẹp sinh năm 1994 từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Chiêu diêu, Châu Sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Dĩ ái vi doanh, Ninh an như mộng,...

Châu Tinh Trì quay "Đại thoại Tây du" 2024?

Tờ Sohu cho biết, mới đây thông tin Châu Tinh Trì đang chuẩn bị khởi quay Đại thoại Tây du bản 2024 khiến cư dân mạng bất ngờ. Theo đó, Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò nhà sản xuất, hai diễn viên chính được tạm định là Tương Long và Trương Thiên Ái.

Thập niên 90, "vua hài" thực hiện hai phần phim Đại thoại Tây du 1: Nguyệt quang bảo hạp và Đại thoại Tây du 2: Tiên lý kỳ duyên (1995). Cả hai phần phim đều thành công rực rỡ.

Trong phim, Châu Tinh Trì đóng vai Chí Tôn Bảo là hậu thân của Tôn Ngộ Không. Trong phim, nhân vật Chí Tôn Bảo của anh không thể đến được với Tử Hà Tiên tử (Chu Ân đóng) khiến nhiều người tiếc nuối.

Đặc biệt, nhân vật Chí Tôn Bảo còn có một câu thoại ấn tượng: "Đã từng có một tình yêu chân thành trước mặt nhưng tôi lại không trân trọng, đánh mất rồi lại tiếc nuối. Điều đau đớn nhất trên đời chính là điều này..."

Thông tin Châu Tinh Trì quay “Đại thoại Tây du” bản 2024 gây xôn xao.

Chia sẻ về vai diễn mới trong phim, Trương Thiên Ái tiết lộ: "Đây là một câu chuyện mới của Tây Du Ký, và cũng là thân phận mới của tôi. Hãy cùng tôi bước vào thế giới 'mới' và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới".

Dù Châu Tinh Trì chỉ chia sẻ "nhỏ giọt" về các dự án trong nhiều năm qua nhưng các tác phẩm điện ảnh của ông vẫn có sức hút với người hâm mộ. Trước đó, bộ phim Nàng tiên cá 2 của Châu Tinh Trì khởi quay từ năm 2018 đã bị tạm hoãn cho đến tận bây giờ.

Vào tháng 6 năm ngoái, Châu Tinh Trì chính thức tuyên bố có kế hoạch quay Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm và tới Đài Loan (Trung Quốc) casting.