Sao Hàn 3/1: Song Hye Kyo khổ sở sau khi ly hôn, rộ tin BlackPink tái xuất

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 3/1.

Song Hye Kyo khổ sở sau khi ly hôn Song Joong Ki

Gần đây, trong chương trình You Quiz On The Block, Song Hye Kyo đã có những chia sẻ chân thành về cuộc sống và sự nghiệp. Lần xuất hiện hiếm hoi này trùng hợp với thời điểm quảng bá bộ phim Dark Nuns mà cô thủ vai chính.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường và những dự định trong công việc, Song Hye Kyo cũng không ngại ngần trải lòng về những biến cố cá nhân, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Joong Ki vào năm 2019. Đây cũng là lần trở lại các chương trình truyền hình của cô sau 23 năm.

Cuộc hôn nhân chóng vánh với Song Joong Ki, kéo dài chưa đầy hai năm nhưng để lại những vết thương sâu sắc, Song Hye Kyo đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn. Trong suốt 5 năm, cô tìm đến sự tĩnh lặng qua việc tu hành, mong xoa dịu những đau khổ trong lòng.

Song Hye Kyo gặp khó khăn sau khi ly hôn với Song Joong Ki.

Hình ảnh Song Hye Kyo với ánh mắt buồn bã và nụ cười gượng gạo đã trở nên quen thuộc với công chúng, khác hẳn với vẻ rạng rỡ hạnh phúc khi còn bên cạnh người chồng cũ. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, nữ diễn viên của The Glory đã từng bước vượt qua bóng tối. Cô tự nhủ với lòng mình, như một lời động viên sau những tháng ngày vất vả: "Vất vả rồi, Hye Kyo à".

Giờ đây, Song Hye Kyo đã mạnh mẽ hơn, từng bước hàn gắn những tổn thương và tái tạo bản thân một cách tích cực. Nụ cười của cô đã trở lại, không còn gượng gạo mà tỏa sáng và nhẹ nhàng, minh chứng cho một hành trình chữa lành đầy nghị lực.

Tài tử ''Gia đình là số 1" tiết lộ quá khứ cơ cực

Trong một buổi trò chuyện trên YouTube phát sóng ngày 27/12, diễn viên Choi Daniel đã mở lòng về những ký ức thời thơ ấu đầy thăng trầm. Anh chia sẻ rằng mình đã mất mẹ khi chỉ mới lên bốn. Anh trai anh, lớn hơn anh sáu tuổi và đang học tiểu học vào thời điểm đó, cùng cha anh đã phải đối mặt với những khó khăn chồng chất.

Một trong những kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí Choi Daniel là vấn đề tài chính eo hẹp của gia đình. Anh nhớ lại những ngày tháng khó khăn khi một bộ đồng phục học sinh là cả một gánh nặng. Thay vì những bộ đồng phục hàng hiệu mà bạn bè thường mặc, anh phải tìm đến những cửa hàng nhỏ gần trường hoặc chấp nhận những bộ đồng phục cũ do nhà trường cung cấp. Ký ức về bộ đồng phục mùa hè thời trung học, chỉ có duy nhất một bộ, vẫn còn nguyên vẹn. Nỗi lo lắng thường trực về việc giữ gìn chiếc áo sạch sẽ đã khiến anh hạn chế tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời.

Choi Daniel tiết lộ tuổi thơ cơ cực khi mẹ mất sớm, gia đình nghèo khó.

Một kỷ niệm hài hước nhưng cũng không kém phần đáng nhớ khác là sự cố "tương đậu nành". Trong giờ ăn trưa tại lớp, một người bạn có biệt danh "Khoai Tây" đã vô tình làm vấy bẩn chiếc áo trắng của anh. Sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt đã khiến cậu bé Choi Daniel rất buồn bã và thậm chí dẫn đến một cuộc xô xát nhỏ.

Choi Daniel cũng chia sẻ về sự hy sinh của cha mình. Để đảm bảo cuộc sống cho hai anh em, cha anh đã phải làm việc vất vả không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, Choi Daniel đã sớm phải tự lập. Anh bắt đầu đi làm từ khi còn khá trẻ và chuyển ra sống riêng vào năm 20 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc anh ít có cơ hội thể hiện tình cảm với cha. Anh thừa nhận mình không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc, nhưng anh đã cố gắng cải thiện điều đó khi trưởng thành.

Một chi tiết thú vị khác về cuộc đời Choi Daniel, từng được anh tiết lộ trong các chương trình trước đây, là câu chuyện về sự ra đời của anh. Mẹ anh đã trải qua một thời kỳ ốm nghén rất nặng trong lần mang thai đầu tiên. Sau khi sinh con trai cả, cha anh đã quyết định thắt ống dẫn tinh. Tuy nhiên, một cách kỳ diệu, anh đã ra đời. Cha anh tin rằng anh là một món quà từ Chúa, và đó là lý do ông đặt tên anh là Daniel.

Rộ tin BlackPink sẽ tái xuất vào tháng 5

BlackPink đang rục rịch trở lại đường đua âm nhạc với một kế hoạch hoành tráng. Theo đó, một album mới được cho là sẽ ra mắt vào tháng 5, đi kèm với một tour diễn quốc tế quy mô lớn, bao gồm các điểm dừng chân ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Sự trở lại đầy đủ của cả bốn thành viên được kỳ vọng sẽ tạo ra một tác động lớn đến thị trường Kpop.

Giới chuyên môn dự đoán sự trở lại lần này của BlackPink không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một sự kiện mang tính biểu tượng, hứa hẹn sẽ viết nên một chương mới cho Kpop. Cộng đồng BLINK đang háo hức và đặt kỳ vọng cao vào tour diễn sắp tới, mong chờ nó sẽ tiếp nối và thậm chí vượt qua thành công của "BORN PINK" năm 2023.

Rộ tin BlackPink sẽ tái xuất vào tháng 5 với full album và world tour 2025.

Thông tin về sự trở lại của 4 cô gái đang tạo nên một sự phấn khích lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Kế hoạch comeback với album mới và world tour của nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với lộ trình hoạt động mà BTS được dự đoán sẽ thực hiện trong năm 2025.

Điều này càng làm tăng thêm sự mong đợi của các BLINK, những người từ lâu đã bày tỏ sự mong muốn được thưởng thức nhiều hơn nữa những sản phẩm âm nhạc chất lượng từ thần tượng của mình. Bởi lẽ, dù là một nhóm nhạc hàng đầu thế giới, số lượng bài hát và album mà BlackPink phát hành trong 7 năm qua vẫn còn khá khiêm tốn.