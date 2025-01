Sao Hàn 2/1: Fan lo Yoona vạ lây vì scandal đăng ảnh nhạy cảm của Park Sung Hoon

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 2/1.

Yoona bị vạ lây từ scandal đăng ảnh phản cảm của Park Sung Hoon

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh nhạy cảm bất ngờ xuất hiện trên Instagram story của Park Sung Hoon. Hình ảnh này được cho là phiên bản phim 18+ của Nhật Bản, lấy cảm hứng từ "Squid Game 2".

Mặc dù story đã nhanh chóng bị xóa, cư dân mạng vẫn kịp thời chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngay sau đó, công ty quản lý của Park Sung Hoon lên tiếng giải thích rằng nam diễn viên vô tình đăng nhầm trong lúc kiểm tra tin nhắn.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm giảm bớt sự phẫn nộ của công chúng. Park Sung Hoon phải đối mặt với làn sóng chỉ trích và tẩy chay dữ dội. Thậm chí, SPOTV News còn dùng cụm từ "sự ô nhục toàn cầu" để nói về sự việc này.

Yoona bị vạ lây từ scandal đăng ảnh phản cảm của Park Sung Hoon.

Đặc biệt, fan của Yoona (SNSD) thể hiện sự bất bình bởi nữ thần tượng đang cân nhắc tham gia bộ phim The Tyrant's Chef cùng với Park Sung Hoon, dự kiến khởi quay vào năm 2025. Trước đó, Park Sung Hoon cũng đã từng hợp tác với Sooyoung (SNSD) trong bộ phim "Not Others" vào năm 2023.

Sự cố của Park Sung Hoon đã làm dấy lên làn sóng lo lắng và phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ của Yoona. Họ đồng loạt kêu gọi nhà sản xuất loại bỏ nam diễn viên khỏi dự án và tìm kiếm một người thay thế. Theo họ, hình ảnh tiêu cực hiện tại của Park Sung Hoon sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Yoona và chất lượng của bộ phim.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc như: "Hãy cứu Yoona! Đổi nam chính ngay khi còn kịp!", "Thật may mắn khi sự việc được phơi bày trước khi phim bấm máy. Nếu điều này xảy ra trong hoặc sau quá trình quay phim thì thật tồi tệ cho Yoona và cả ê-kíp!", "Tôi e rằng họ sẽ không thay đổi quyết định. Người này không xứng đáng đứng cạnh Yoona!", "Quá kinh tởm",...

BTS sẽ thế nào sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?

Các thành viên BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự là một trong những sự kiện được quan tâm hàng đầu trong năm 2025 của showbiz Hàn.

Đến thời điểm hiện tại, Jin và J-Hope đã hoàn thành nghĩa vụ. Jin là thành viên đầu tiên xuất ngũ vào ngày 12/6/2024 và đã nhanh chóng trở lại với album solo HAPPY cùng nhiều hoạt động trên các chương trình giải trí. J-Hope cũng không hề kém cạnh với việc tham gia KBO Korean Series 2024 và xuất hiện trong chương trình I Live Alone.

5 thành viên còn lại dự kiến sẽ cùng nhau tái xuất vào tháng 6/2025: RM và V vào ngày 10/6, Jimin và Jungkook vào ngày 11/6. Suga, người đang thực hiện nghĩa vụ thay thế với vai trò nhân viên dịch vụ xã hội, sẽ xuất ngũ vào ngày 21/6.

Một trong những sự kiện được quan tâm hàng đầu trong năm 2025 chính là việc các thành viên BTS hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có những thách thức mà nhóm cần đối mặt, đặc biệt là dư âm từ sự việc Suga lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng 9 năm 2024. Dù anh đã chịu hình phạt theo quy định, một bộ phận người hâm mộ vẫn tiếp tục kêu gọi loại bỏ anh khỏi nhóm.

Bất chấp tranh cãi, các thành viên BTS vẫn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ về việc trở lại hoạt động nhóm. Tại lễ trao giải MAMA 2024, Jimin đã hé lộ về tương lai của nhóm với những chia sẻ đầy hy vọng: "Tôi rất hào hứng khi nghĩ đến những ca khúc và màn trình diễn mà chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người sau khi trở lại. Hãy chờ đợi một BTS mạnh mẽ và hoàn thiện hơn". HYBE cũng bày tỏ mong muốn BTS sẽ hoạt động đầy đủ với 7 thành viên vào năm 2025.

Sự trở lại của BTS sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đang được kỳ vọng rất lớn. Mặc dù sự tái xuất của họ có khả năng định hình lại cục diện K-pop, việc lên kế hoạch cẩn thận và giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng là yếu tố then chốt để đảm bảo sự trở lại này đáp ứng được mong đợi của người hâm mộ.

Jeon Jong Seo bị chỉ trích khi đăng ảnh trong thời gian quốc tang

Nữ diễn viên Jeon Jong Seo vướng vào một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đăng tải một số hình ảnh selfie lên Instagram vào ngày 30/12/2024. Dòng trạng thái "Hôm nay cũng quay phim..." đi kèm những bức ảnh chụp trong xe gây ra nhiều ý kiến trái chiều vì được đăng tải trong thời gian quốc tang sau vụ tai nạn máy bay Jeju Air.

Nếu xuất hiện trong một bối cảnh khác, những hình ảnh này có lẽ sẽ không gây bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, việc chúng được đăng đúng vào thời điểm quốc tang sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc khiến cô bị chỉ trích.

Sao nữ bị chỉ trích khi đăng ảnh trong thời gian Hàn Quốc để quốc tang.

Phần đông ý kiến cho rằng hành động của cô là thiếu tế nhị: "Người bình thường có thể không bị chú ý, nhưng người nổi tiếng cần phải cẩn trọng hơn. Danh tiếng đi kèm với trách nhiệm. Sự thận trọng trong những thời điểm nhạy cảm như thế này là một phần trong việc xây dựng và duy trì hình ảnh của họ"; "Người nổi tiếng sống bằng hình ảnh công chúng. Do đó, việc họ chú trọng đến hình ảnh của mình, ngay cả trong những thời điểm như thế này, cũng là điều dễ hiểu"...

Tuy nhiên, một bộ phận khác cho rằng việc áp đặt sự đau buồn và ép buộc mọi người phải thể hiện sự thương tiếc một cách công khai là không nên: "Đăng tải nội dung lên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc họ không để tang. Quá khắt khe, săm soi từng hành động của người khác là điều không nên. Hơn nữa, chính những người đang chỉ trích cũng tiếp cận thông tin này thông qua các diễn đàn trực tuyến. Việc yêu cầu người nổi tiếng phải khác biệt trong khi bản thân lại tham gia vào những cuộc tranh luận này là một sự mâu thuẫn"; "Hãy ngừng việc ép buộc người khác"...

Trước những tranh luận gay gắt, Jeon Jong Seo đã quyết định gỡ bỏ những bức ảnh.