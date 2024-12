Sao Hàn 31/12: Mỹ nam 'Squid game' bị tẩy chay vì đăng ảnh phản cảm

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 31/12.

Mỹ nam ''Squid game'' đăng ảnh nóng phản cảm

Tên tuổi của nam diễn viên Park Sung Hoon đang "nổi như cồn" nhờ hiệu ứng mạnh mẽ từ bộ phim Squid Game 2. Với màn hóa thân xuất sắc vào vai một người phụ nữ chuyển giới, anh nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, một hành động khó hiểu gần đây đã khiến hình tượng mà anh dày công xây dựng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, Park Sung Hoon đã chia sẻ lên story cá nhân bức ảnh của bộ phim "Squid Game" phiên bản 18+. Những hình ảnh này chứa đựng nhiều cảnh hở hang, phản cảm. Mặc dù nam diễn viên đã nhanh chóng gỡ bỏ chúng, nhưng cư dân mạng đã kịp thời chụp lại và lan truyền rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội, gây ra làn sóng tranh cãi và thất vọng trong cộng đồng người hâm mộ.

Mỹ nam ''Squid game'' đăng ảnh nóng phản cảm.

Công ty quản lý BH ENTERTAINMENT lên tiếng về sự cố liên quan đến Park Sung Hoon. Theo thông báo từ BH ENTERTAINMENT, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc nam diễn viên nhận được lượng tin nhắn quá lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Trong quá trình kiểm tra tin nhắn, Park Sung Hoon đã vô tình đăng tải những hình ảnh nhạy cảm.

Phía công ty cho biết: “Bản thân nam diễn viên cũng rất bất ngờ và vô cùng xin lỗi vì sai lầm đáng tiếc này.” Đồng thời, thông qua công ty quản lý, Park Sung Hoon cũng gửi lời hứa sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai để tránh những sự việc tương tự tái diễn.

Dù đã đưa ra phản hồi, giải thích rằng mình đăng nhầm ảnh nhưng Park Sung Hoon hiện vẫn cơn bão tẩy chay.

Tài tử phim "The Glory" lấy vợ kém 18 tuổi

Diễn viên Ryu Seong Hyun đã kết hôn vào ngày 21/12 tại một địa điểm tổ chức tiệc ở Seoul. Trước đó, anh đã chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ qua một đoạn phim ngắn kèm lời nhắn "Tôi sắp kết hôn".

Đến ngày 27/12, Ryu Seong Hyun tiếp tục đăng tải những cảm xúc của mình trên trang cá nhân sau khi trở thành người đàn ông có gia đình. Anh bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã dành thời gian đến chúc mừng hạnh phúc của anh dù lịch trình bận rộn.

Đồng thời, nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi chân thành vì những thiếu sót có thể xảy ra do sự thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức. Cuối cùng, Ryu Seong Hyun hứa sẽ sống thật hạnh phúc để đền đáp lại tình cảm mà mọi người đã dành cho mình và vợ.

Tài tử phim "The Glory" lấy vợ kém 18 tuổi.

Trước khi kết hôn, Ryu Seong Hyun đã từng chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với bà xã trong chương trình Exclusive World của đài MBN. Anh kể rằng cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi tụ tập. Ấn tượng ban đầu của anh về Ye Bin là một người phụ nữ xinh đẹp, và anh đã để ý đến cô trong khoảng ba năm.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Ye Bin đang trong một mối quan hệ khác. Sau khi biết tin cô đã chia tay, Ryu Seong Hyun đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm của mình và may mắn được cô chấp nhận.

Mặc dù tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái, nhưng mối quan hệ này cũng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình Ye Bin. Cô tiết lộ rằng cha cô đã phản đối kịch liệt việc con gái kết hôn với người đàn ông hơn cô 18 tuổi. Sự phản đối gay gắt đến mức cha cô đã từng dọa từ mặt con gái và tránh mặt Ryu Seong Hyun suốt ba năm.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và chân thành, Ryu Seong Hyun đã dần dần thuyết phục được cha của Ye Bin. Qua những cuộc trò chuyện, họ dần hiểu nhau hơn và mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết hơn.

Jeon So Min trở lại Running Man

Mới đây, đại diện của đài SBS đã xác nhận với tờ DongA rằng Jeon So Min trở lại Running Man với tư cách khách mời, một năm sau khi cô rời khỏi vai trò là thành viên cố định.

Cùng tham gia với cô còn có diễn viên Choi Daniel, bạn diễn của cô trong phim truyền hình Sorry Not Sorry, vận động viên cử tạ Park Hye Jung và judoka Kim Ha Yoon. Tập phim có sự góp mặt của họ dự kiến lên sóng vào tháng 1.

Trước đó, trong một video được đăng tải gần đây trên kênh YouTube của Ji Suk Jin, Jeon So Min đã trải lòng về những khó khăn mà cô trải qua sau khi rời Running Man. Cô chia sẻ rằng việc thiếu vắng các hoạt động đã khiến cô cảm thấy mất phương hướng về tương lai, đến mức ngay cả việc chuyển nhà cũng trở thành một gánh nặng.

Jeon So Min trở lại Running Man với tư cách khách mời.

"Thành thật mà nói, lúc trước tôi thực sự lo lắng. Tôi không có bất kỳ dự án nào và tương lai có vẻ bất ổn sau khi rời khỏi chương trình. Vì ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình hiện không mấy khởi sắc nên tôi không chắc mình có thể tồn tại nếu không có Running Man", nữ diễn viên bộc bạch.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng cô đã làm việc bán thời gian tại quán cà phê của bạn trong giai đoạn này. "Tôi đã làm việc bán thời gian tại một quán cà phê trong một thời gian dài khi tôi 29 tuổi. Điều đó khiến tôi nhớ lại hồi xưa, khi tôi vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã có thêm năng lượng từ trải nghiệm này", Jeon So Min nói.

Hiện tại, cuộc sống của Jeon So Min đã ổn định hơn và cô bắt đầu trở lại con đường diễn xuất chuyên nghiệp.