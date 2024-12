Sao Hàn 30/12: Hyun Bin buồn bã, sao 'Squid Game' lộ quá khứ phạm tội

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 30/12.

Hyun Bin buồn bã tưởng niệm nạn nhân vụ tai nạn máy báy

Ngày 29/12, một vụ tai nạn máy bay thương tâm đã xảy ra với chuyến bay của Jeju Air chở 181 người tại Muan, cách thủ đô Seoul khoảng 288 km về phía Tây Nam. Hầu hết hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Vụ tai nạn gây chấn động và đau xót cho toàn bộ người dân Hàn Quốc.

Cùng ngày, trong bối cảnh quốc tang, các hoạt động giải trí đã đóng băng. Trong đó, 2 show mới của Hyun Bin cũng bị hủy phát sóng. Tuy nhiên, Hyun Bin vẫn có lịch giao lưu đoàn làm phim Harbin với khán giả tại Seoul. Các diễn viên và đạo diễn đều mặc màu đen và có biểu cảm tiết chế. Tại đây, nam diễn viên diện trang phục đen với thái độ nghiêm nghị.

Bộ phim Harbin với sự tham gia của Hyun Bin, đã nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh chính trị bất ổn tại Hàn Quốc. Câu chuyện về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lấy bối cảnh năm 1909, được xem là một điểm cộng lớn.

Phim kể về nhiệm vụ nguy hiểm của Ahn Jung Geun (1879-1910), do Hyun Bin thủ vai. Ahn Jung Geun là một anh hùng dân tộc được người Hàn Quốc ca ngợi vì những đóng góp của ông trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản (1910-1945).

Chỉ sau 5 ngày công chiếu, bộ phim do Hyun Bin đóng chính đã vượt mốc 2 triệu lượt xem, vượt qua thành tích của 12.12: The Day (đạt 2 triệu lượt xem vào ngày thứ 6) và sánh ngang với kỷ lục do Avatar: The Way of Water thiết lập.

Quá khứ phạm tội gây tranh cãi của sao nam "Squid game"

Khi Squid Game đang là bộ phim được thảo luận trên các trang mạng xã hội thì quá khứ của dàn diễn viên cũng gây chú ý. Trong đó, tiền án của nam diễn viên Song Young Chang gây ra những tranh cãi dữ dội trên nhiều cộng đồng trực tuyến.

Theo một bài đăng trên cộng đồng mạng, vào tháng 9/2000, Song Young Chan bị kết tội mua dâm trẻ vị thành niên. Cụ thể, nam diễn viên sinh năm 1958 đã trả 150 USD để quan hệ với một cô gái 16 tuổi trên xe của mình, việc này diễn ra 2 lần.

Song Young Chan sau đó đã lãnh mức án 10 tháng tù treo và 2 năm quản chế. Ông ngồi tù 1 tháng trước khi được thả để chấp hành quản chế.

Việc nam diễn viên vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh, tham gia nhiều dự án phim ảnh sau khi bị kết án, đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ và phẫn nộ.

Người đăng tải thông tin này cũng cho biết thêm: "Sau sự việc, Song Young Chang chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, vốn là nghề nghiệp ban đầu của ông. Ông cũng đã bị ba đài truyền hình lớn của Hàn Quốc là KBS, EBS và MBC áp đặt lệnh cấm sóng vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc ông không được phép xuất hiện trên sóng của các đài này".

Phim Squid Game 2 cũng gây tranh cãi khi có sự xuất hiện của T.O.P (từng nhận án tù treo vì sử dụng ma túy), Oh Dal Soo (bị cáo buộc tấn công tình dục) và một số diễn viên có vấn đề về đời tư khác.

Hôn nhân ''mỗi người một nơi'' của tài tử "Nấc thang lên thiên đường"

Trong một tiết lộ gần đây trên kênh YouTube cá nhân, Son Tae Young cho biết cô và chồng, Kwon Sang Woo, không ngủ chung phòng. Lý do được đưa ra là do tiếng ngáy khá lớn của nam diễn viên.

Kwon Sang Woo cũng xác nhận điều này và kể lại trải nghiệm của mình khi ở Mỹ: "Khi tôi mới sang, tôi được ngủ ở phòng ngủ chính với cô ấy trong hai ngày. Nhưng đến ngày thứ ba, cô ấy nói tôi quá ồn ào và chuyển tôi đến căn phòng cuối hành lang. Chiếc giường ở đó hơi nhỏ, khiến chân tôi gần như chạm mép giường. Điều này khiến tôi rất khó chịu và thường xuyên bị thức giấc. Chỉ vài ngày trước khi tôi trở về Hàn Quốc, tôi mới được quay lại phòng ngủ chính".

Nhiều khán giả đồng tình về cuộc sống hôn nhân của tài tử "Nấc thang lên thiên đường".

Do công việc và gia đình, Kwon Sang Woo và Son Tae Young sống ở hai quốc gia khác nhau: anh ở Hàn Quốc, còn cô ở Mỹ. Son Tae Young chia sẻ về cuộc sống xa cách: "Chúng tôi không thường xuyên cảm thấy buồn chán khi ở xa nhau. Tất nhiên, những khoảnh khắc gặp gỡ sau một thời gian dài luôn rất đáng quý, nhưng việc ở bên nhau quá lâu đôi khi cũng khiến cả hai mệt mỏi".

Thậm chí việc ở một mình còn giúp cô đỡ vất vả hơn với việc nhà. Kwon Sang Woo cũng hài hước thừa nhận thói quen thay quần áo nhiều lần trong ngày đã gây thêm "khó khăn" cho vợ. Tuy vậy, Son Tae Young thừa nhận rằng nếu phải xa nhau cả tháng, cô cũng bắt đầu cảm thấy nhớ chồng.

Sau khi nghe những tâm sự chân thành của cặp đôi, nhiều khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, cho rằng đó là một câu chuyện rất thực tế. Nhiều bình luận trên Nate thể hiện sự đồng tình: "Tôi nghĩ việc ngủ riêng phòng là bí quyết cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc", "Hoàn toàn đúng khi nói rằng sống xa nhau sẽ giúp giảm bớt gánh nặng việc nhà và giặt giũ", "Ai cũng cần không gian riêng, ngay cả trong hôn nhân".