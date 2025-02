Sao Hàn 22/2: Song Hye Kyo đẹp 'không tuổi', Lee Ji Ah cắt đứt quan hệ với bố mẹ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 22/2.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp 'không tuổi' của Song Hye Kyo

Mới đây, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông khi xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện của một nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp. Sự kiện đánh dấu một trong những hoạt động công khai đầu tiên của cô với thương hiệu này.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Song Hye Kyo diện bộ suit trắng ngà trang nhã, toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Lối trang điểm tự nhiên, tập trung làm nổi bật làn da khỏe mạnh, giúp nữ diễn viên 43 tuổi tỏa sáng rạng rỡ trước ống kính.

Song Hye Kyo sang chảnh, thần thái trong loạt ảnh mới.

Đặc biệt, sự thay đổi kiểu tóc của Song Hye Kyo nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Mái tóc ngắn đen tuyền, kết hợp cùng phần mái thưa nhẹ nhàng, không chỉ tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt mà còn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại cho nữ diễn viên. Trước đó, Song Hye Kyo thường gắn liền với hình ảnh mái tóc dài dịu dàng, vì vậy sự thay đổi này đã tạo nên một diện mạo mới mẻ, đầy ấn tượng.

Dù không sử dụng phụ kiện cầu kỳ, Song Hye Kyo vẫn thể hiện được khí chất quyền lực và nét quyến rũ riêng biệt. Phong cách thời trang tối giản, tinh tế càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và thần thái tự tin của cô.

Ở độ tuổi trung niên, Song Hye Kyo được nhận xét vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ vẻ đẹp trưởng thành và phong thái tự tin. Thay vì che giấu những dấu hiệu tuổi tác, nữ diễn viên lựa chọn cách sống hòa hợp với những thay đổi của cơ thể, tạo nên một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm.

Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng cho rằng, chính sự tự tin, phong cách thanh lịch và tinh thần làm việc chăm chỉ đã giúp Song Hye Kyo duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Dù không còn ở độ tuổi thanh xuân, vẻ đẹp của Song Hye Kyo vẫn luôn có sức hút bền bỉ, vượt thời gian.

Ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh và không ngừng làm mới bản thân. Cô từng chia sẻ, diễn xuất là đam mê và công việc mà cô sẽ theo đuổi dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Lee Ji Ah tuyên bố cắt đứt quan hệ với bố mẹ

Nữ diễn viên Lee Ji Ah, được biết đến qua vai diễn "bà cả Penthouse", đã chính thức lên tiếng về vụ ồn ào tranh chấp đất đai trị giá 35 tỷ won (tương đương 622 tỷ đồng) đang gây xôn xao dư luận Hàn Quốc trong những ngày qua. Vụ việc liên quan đến các thành viên trong gia đình cô, và Lee Ji Ah bất ngờ bị réo tên, buộc nữ diễn viên phải đưa ra phản hồi thông qua công ty quản lý vào sáng 21/2.

Trong tuyên bố gây sốc, Lee Ji Ah khẳng định đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ ruột hơn 10 năm qua và hoàn toàn không liên quan đến cuộc tranh chấp tài sản giữa bố và các thành viên khác trong gia đình. Nữ diễn viên cũng thừa nhận những ồn ào chính trị trong quá khứ liên quan đến ông nội cô là sự thật, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành về những sai lầm của thế hệ trước.

Lee Ji Ah tuyên bố cắt đứt quan hệ với bố mẹ, không liên quan đến tranh chấp thừa kế.

Vụ việc tranh chấp đất đai bắt nguồn từ khối bất động sản trị giá 35 tỷ won do ông nội Lee Ji Ah để lại. Khu đất này từng là khu quân sự và sau đó được Bộ Quốc phòng trao quyền ưu tiên mua lại cho gia đình nữ diễn viên. Bố của Lee Ji Ah, được gọi là ông A, bị cáo buộc đã giả mạo chữ ký và con dấu của anh chị em để thực hiện giao dịch mua bán đất, bao gồm cả việc thế chấp khu đất để vay 16,9 tỷ won (300 tỷ đồng). Các bác của Lee Ji Ah cho biết họ chỉ phát hiện sự việc khi khu đất bị đưa ra đấu giá cách đây 6 năm và khẳng định không ủy quyền cho em trai thực hiện các giao dịch trên.

Ông A đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, khẳng định việc sử dụng con dấu và thực hiện các giao dịch đều được sự ủy quyền và chỉ đạo của chị gái. Dù từng bị khởi kiện, ông A không bị truy tố, tuy nhiên một người họ hàng vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến nay.

Lee Ji Ah ra mắt làng giải trí vào năm 2007 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai chính trong bộ phim bom tấn "Thái Vương Tứ Thần Ký". Với sự hỗ trợ từ chồng cũ, huyền thoại Kpop Seo Taiji, sự nghiệp của Lee Ji Ah lên như diều gặp gió. Cô tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Beethoven Virus, My Mister, và đặc biệt là series phim đình đám Penthouse.

Kim Min Hee lộ bụng bầu, sánh đôi Hong Sang Soo dự Liên hoan phim Berlin

Kim Min Hee và đạo diễn Hong Sang Soo gây chú ý khi xuất hiện tại Sân bay quốc tế Incheon, chuẩn bị dự Liên hoan phim Berlin lần thứ 75. Hình ảnh từ Nate cho thấy cặp đôi diện trang phục kín đáo, nhưng vòng hai lớn của Kim Min Hee làm dấy lên tin đồn mang thai tháng thứ 6.

Sự xuất hiện này xác nhận việc cả hai được mời đến Liên hoan phim Berlin. Đạo diễn Hong Sang Soo tranh giải hạng mục phim truyện dài với What Does That Nature Say to You?, bộ phim Hàn duy nhất trong hạng mục này và đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp ông được vinh dự.

Kim Min Hee lộ bụng bầu, sánh đôi Hong Sang Soo ở sân bay.

Phim kể về một cô gái trẻ ra mắt bạn trai với gia đình, dự kiến công chiếu tại liên hoan phim vào ngày 21/2. Kim Min Hee không chỉ đóng phim mà còn là giám đốc sản xuất, nhưng sẽ không tham gia hoạt động họp báo, chụp ảnh.

Mối quan hệ 9 năm của Kim Min Hee và Hong Sang Soo bắt đầu từ năm 2015 và công khai năm 2017, gây tranh cãi do đạo diễn Hong chưa ly hôn. Theo Dispatch, đạo diễn 65 tuổi đã chuyển đến sống gần nhà Kim Min Hee. Con của cặp đôi, nếu có, sẽ bị coi là "con ngoài giá thú" theo luật pháp Hàn Quốc.

Dù vướng ồn ào đời tư, tài năng của Kim Min Hee và Hong Sang Soo vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Việc phim mới của họ tranh giải tại Liên hoan phim Berlin khẳng định vị thế quốc tế của cặp đôi, thu hút sự chú ý của công chúng về sự kiện và mối quan hệ của họ.