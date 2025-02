Sao Hàn 19/2: Yoo Ah In được trả tự do, con gái Lee Dong Gun xinh như búp bê

(VTC News) -

Những tin tức về sao Hàn ngày 19/2.

Yoo Ah In được trả tự do sau phiên tòa phúc thẩm

Ngày 18/2, Tòa án cấp cao Seoul đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm về cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy của Yoo Ah In. Tại đây, "Ảnh đế" xứ Hàn đã thắng kiện và được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù.

Mức phạt của Yoo Ah In được chuyển sang quản chế, phạt tiền 2 triệu won (khoảng 35 triệu đồng), phạt bổ sung thêm 1,55 triệu won (27 triệu đồng), 80 giờ phục vụ cộng đồng và 40 giờ học phục hồi chức năng. Ban đầu, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam.

Yoo Ah In xuất hiện tại tòa trong bộ đồng phục tù nhân màu xanh nhạt, đeo kính và cạo đầu trọc. Nam diễn viên ít nói, chỉ xác nhận ngày sinh và cúi đầu trong suốt phiên tòa. Khi được trả tự do, Yoo Ah In cúi chào thẩm phán và bắt tay luật sư của mình.

"Ảnh đế" Yoo Ah In được trả tự do sau 5 tháng ngồi tù vì ma tuý.

Tòa án cấp cao Seoul kết luận: "Yoo Ah In thường xuyên sử dụng thuốc dùng cho mục đích y tế như propofol. Bị cáo đã phạm tội khi lấy thuốc dưới tên của bạn bè và gia đình. Đây là tội trạng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bị cáo cũng bị rối loạn giấc ngủ và trầm cảm trong thời gian dài. Có vẻ như bị cáo đã sử dụng loại thuốc này cho mục đích điều trị, để có thể ngủ ngon. Hiện tại, Yoo Ah In không biểu hiện bất kỳ sự phụ thuộc nào vào ma túy, vì vậy tòa kết luận bị cáo sẽ không tái phạm. Tòa cũng đã tính đến việc bị cáo đã có thời gian suy ngẫm về hành động của mình trong hơn 5 tháng ở tù".

Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022.

Vào tháng 1/2023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép một YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Con gái Lee Dong Gun gây sốt với nhan sắc như búp bê

Sáng 18/2, tờ TV Daily đưa tin, nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã chia sẻ lên trang Instagram cá nhân 2 đoạn clip ghi lại cảnh con gái 8 tuổi của cô đang tham gia biểu diễn ở trường học.

Sau khi ly hôn với tài tử Lee Dong Gun (nổi tiếng qua bộ phim Chuyện Tình Paris), Jo Yoon Hee đã giành được quyền nuôi con gái chung của cả hai.

Trong 2 đoạn video mới được chia sẻ, con gái của Lee Dong Gun gây chú ý nhờ diện mạo xinh xắn, đáng yêu với những đường nét hài hòa và đôi mắt to tròn long lanh.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài xinh xắn của cô bé và dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng rực rỡ của ái nữ nhà tài tử Chuyện tình Paris. Thậm chí, ký giả từ tờ TV Daily còn dùng nhiều mỹ từ như "diện mạo như búp bê", "visual nổi bật"... để khen ngợi nhan sắc của con gái cặp đôi một thời Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee.

Con gái Lee Dong Gun gây sốt với nhan sắc như búp bê.

Việc con gái của Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee ngày càng xinh đẹp không khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ, cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng với nhan sắc "không phải dạng vừa" của làng giải trí Hàn Quốc.

Lee Dong Gun từng là một trong những tài tử hàng đầu của xứ sở kim chi, với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như Chuyện tình Paris, Cô dâu nhỏ của tôi, Phía đông vườn địa đàng...

Trong khi đó, Jo Yoon Hee cũng là một mỹ nhân nổi tiếng với vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Gia đình chồng tôi, Nữ hoàng nội trợ, Yêu đi đừng lo lắng...

Sự kết hợp giữa nhan sắc của Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đã tạo nên một "tiểu mỹ nhân" với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Cô bé được dự đoán sẽ ngày càng xinh đẹp và tài năng trong tương lai.

Lisa "chào sân" diễn xuất gây bất ngờ trong The White Lotus 3

Mới đây, bộ phim truyền hình The White Lotus 3 của HBO đã lên sóng tập đầu tiên. Sau thành công của 2 mùa đầu tại Mỹ, The White Lotus 3 đặc biệt thu hút sự chú ý của người hâm mộ Kpop khi có sự góp mặt của nữ thần tượng Lisa nhóm BlackPink.

Bộ phim cũng lấy bối cảnh tại Thái Lan - quê hương của Lisa. Trong vai diễn đầu tay, Lisa đảm nhận nhân vật Mook, một nhân viên của khu nghỉ dưỡng The White Lotus, đồng thời là cố vấn sức khỏe cho khách lưu trú tại khách sạn.

Trước đó, khi phim được chiếu sớm cho giới báo chí, Hollywood Reporter phản ánh rằng, Lisa có quá ít đất diễn trong bộ phim, mặc dù cô là ngôi sao toàn cầu đã giúp tác phẩm thu hút thêm lượng lớn sự chú ý trong giai đoạn quảng bá.

Lisa được khen ngợi diễn xuất.

Điều này khiến không ít người hâm mộ lo lắng rằng nhà sản xuất chỉ đang "lợi dụng" danh tiếng của Lisa, và vai diễn đầu tay của cô sẽ thực sự mờ nhạt, không có dấu ấn.

Tuy nhiên, khi phim lên sóng, phản ứng của khán giả đối với diễn xuất của Lisa gây bất ngờ.

Mặc dù xuất hiện không nhiều, nhưng Lisa đã thể hiện khá tốt vai diễn của mình. Cô hóa thân vào nhân vật Mook một cách tự nhiên, linh hoạt, không hề bị "khớp" trước ống kính máy quay.

Đặc biệt, Lisa đã tận dụng lợi thế về ngôn ngữ khi thoại tiếng Anh trôi chảy, đồng thời thể hiện giọng Thái đặc trưng của mình một cách thuần thục.

Nhiều khán giả nhận xét rằng Lisa đã cho thấy sự tiến bộ đáng khen trong diễn xuất, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của cô khi thử sức mình ở một lĩnh vực mới. Mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng màn "chào sân" ấn tượng này có thể sẽ là "cú hích" quan trọng, mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của Lisa trong tương lai.