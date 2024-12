Sao Hàn 16/12: Song Joong Ki gây sốc, Hyun Bin ngại ngùng khi nhắc đến vợ

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 16/12.

Song Joong Ki gây sốc với diện mạo trong phim

Bogota: City of the Lost với sự tham gia của Song Joong Ki đang là tâm điểm chú ý của khán giả Hàn Quốc. Bên cạnh nội dung phim, ngoại hình của Song Joong Ki trong tác phẩm này cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Mặc dù phim nhận được những đánh giá trái chiều, vẻ ngoài của nam diễn viên vẫn đủ sức thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng.

Trong phim, Song Joong Ki hóa thân vào nhân vật Guk Hee, trải qua nhiều biến cố cuộc đời. Dù nhân vật già đi theo thời gian, Song Joong Ki vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngạc nhiên. Chỉ có kiểu tóc, trang phục và màu da thay đổi để phù hợp với từng giai đoạn, nhưng vẻ điển trai của anh vẫn không hề giảm sút.

Song Joong Ki trong "Đảo Địa Ngục" (trái) - "Bogota" (phải)

Tạo hình của Song Joong Ki trong Bogota: City of the Lost khiến khán giả liên tưởng ngay đến vai diễn trong Đảo Địa Ngục cách đây 7 năm. Từ kiểu tóc bụi bặm đến ánh mắt sắc lạnh, đều y hệt như bước ra từ cùng một bộ phim. Thêm vào đó, dù hai tạo hình cách nhau hơn nửa thập kỷ nhưng Song Joong Ki vẫn không hề già đi. Thậm chí không ngoa khi nói hiện tại anh còn trẻ hơn 7 năm trước, điều này thật sự khiến khán giả ngỡ ngàng.

Phim từng được kỳ vọng sẽ giúp Song Joong Ki tỏa sáng sau một thời gian chủ yếu được chú ý và thường xuyên bị chỉ trích vì vấn đề đời tư. Tuy nhiên sau khi công chiếu ở LHP Busan, phim không được giới phê bình đón nhận. Không ít người lo lắng cho tương lai khá bất định của Bogota: City of the Lost khi ra rạp tới đây. Không chỉ kịch bản hạn chế, những vấn đề bất ổn về mặt bối cảnh, bản thân Song Joong Ki cũng bị cho là có màn thể hiện tương đối mờ nhạt trong tác phẩm này.

Hyun Bin ngại ngùng khi nhắc đến vợ

Trong chương trình "You Quiz on the Block" mới đây, Hyun Bin lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi được hỏi về chuyện tình đẹp như mơ với Son Ye Jin.

Những câu hỏi xoay quanh việc bắt đầu hẹn hò, ai là người chủ động...Nam diễn viên không khỏi bối rối và liên tục đỏ mặt. Tuy nhiên, chính sự ngại ngùng đó lại càng khiến khán giả cảm thấy thích thú và ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cặp đôi. Ngoài ra, lúc xem cảnh Son Ye Jin thú nhận anh là tình đầu của cô, Hyun Bin lại càng xấu hổ.

Trước đây Hyun Bin có chia sẻ về cậu con trai đầu lòng 2 tuổi của anh. Anh cho biết Son Ye Jin muốn quý tử giống cô, còn anh lại hy vọng con giống mình. Không chỉ có vậy Hyun Bin còn bắt chước giọng con trai gọi bố. Con luôn theo anh nên lịch trình hàng ngày của anh sẽ dựa vào các hoạt động của con.

Hyun Bin ngại ngùng khi nhắc đến Son Ye Jin.

Hyun Bin (tên thật là Kim Tae Pyung), chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống (đóng cặp Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh.

Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn (cùng Thang Duy), Nhiệm vụ tối mật, Cuộc đàm phán sinh tử (cùng Son Ye Jin), Dạ quỷ...

Hơn 20 năm qua, Hyun Bin luôn nằm trong danh sách "mỹ nam", "sao quyền lực" của showbiz Hàn, có lượng fan đông đảo nhờ diễn xuất đa dạng. Naver từng gọi anh là "Bảo vật quốc gia".

Daesung (BigBang) sắp kết hôn?

Chủ đề về đời sống tình cảm của Daesung lại được nhắc đến trong cuộc trò chuyện với CL (2NE1) trong tập mới của ZIP Daesung. CL đã hỏi thẳng anh: "Anh có đang trong một mối quan hệ không?". Trước câu hỏi thẳng thắn của CL, Daesung đã hé lộ mong muốn kết hôn trước tuổi 40, khiến fan không khỏi tò mò về cuộc sống tình cảm của nam ca sĩ.

CL đã trêu chọc Daesung rằng anh vẫn còn nhiều thời gian để kết hôn, khiến nam ca sĩ không khỏi bối rối. Daesung vội vàng giải thích: "Ý anh là... Anh chỉ muốn có một kế hoạch thôi mà!" khiến cả hai cùng bật cười. Ở tuổi 35, Daesung còn 5 năm nữa để thực hiện kế hoạch này. CL khuyên đàn anh nên ra ngoài nhiều hơn để tăng cơ hội gặp gỡ ai đó và đạt được mục tiêu kết hôn trước khi bước sang tuổi 40.

Daesung (BigBang) dự định kết hôn ở tuổi 40.

Cuộc trò chuyện hài hước này đã khiến cả trường quay trở nên náo nhiệt. Sinh năm 1989, Daesung là một trong những thành viên tạo dựng được danh tiếng là "chàng độc thân lâu năm". Anh không có bạn gái công khai cũng không vướng vào bất kỳ tin đồn hẹn hò hay khoảnh khắc thân mật nào với phụ nữ. Thậm chi anh miễn nhiễm với những bài viết vạch trần mối quan hệ khét tiếng của Dispatch.

Mỗi khi Dispatch tung ra một tin hẹn hò mới, tên của Daesung lại bất ngờ được nhắc đến như một trò đùa quen thuộc trên mạng xã hội. Fan hâm mộ thường hài hước bình luận, mong muốn Dispatch sẽ "ưu ái" cho anh chàng một lần để chấm dứt cuộc sống độc thân.